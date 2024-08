Mihai Albu, „blocat” de fosta soţie să îşi vadă fiica: „Tată de duminică”. A scos artileria grea, dar degeaba!

Mihai Albu vorbește despre relația cu fiica sa, care va intra la liceu toamna aceasta. Deși designer-ul de pantofi și Iulia Albu au divorțat în urmă cu mai bine de un deceniu, cei doi părinți par că nu se înțeleg nici acum așa cum ar trebui în ceea ce o privește pe adolescentă. Într-un interviu CANCAN Exclusiv, Mihai Albu dezvăluie care este situația actuală, dar și cum se raportează Mikaela la vizitele rare ale tatălui.

Într-un interviu CANCAN Exclusiv, pe care îl veți putea urmări începând de luni, 26 august, ora 19:00, Mihai Albu vorbește despre relația pe care o are în prezent cu fiica sa, Mikaela. Deși au trecut 10 ani de la divorțul dintre Iulia și Mihai Albu, situația pare să fie la fel de tulbure între cei doi. Din păcate pentru designer-ul de pantofi, acesta nu se poate bucura de prezența fetei sale atât de mult pe cât și-ar dori. Nici măcar după operația suferită în urmă cu câteva luni, acesta nu își poate găsi liniștea.

”În niciun caz relația cu fiica mea nu este așa cum visam. Aș fi vrut să mă implic mai mult, dar este greu. Când părinții sunt divorțați și domiciliul este la mamă, pierzi mult timp din timpul copilului, rămâi un tată de duminică. Am un program de vizitare de patru zile pe lună, vă dați seama! Foarte puțin. Două weekend-uri pe lună. În vacanță e altceva, dar și vacanța e mică… Și fetița și-ar dori să fie în compania mea. Când există divorț, așa se întâmplă. Acum nu mă mai macină, m-am obișnuit. De obicei, la modul general, mamele obstrucționează, limitează tații să petreacă timp cu copiii. Se întâmplă ceva să nu se respecte programul”, spune Mihai Albu.

A scos artileria grea, dar degeaba!

Dacă situația nu s-a putut îmbunățăți cu vorba bună, Mihai Albu a scos și artileria grea, la un moment dat. Totul, pentru a nu mai pierde timp valoros alături de fiica sa.

”Am avut perioade cu Protecția Copilului, cu Poliția, în fine. Am încercat să-mi respect acel program de vizitare”, povestește creatorul, într-un interviu CANCAN Exclusiv, pe care îl veți putea urmări începând de luni, 26 august, ora 19:00.

Dacă în trecut Mikaela nu ar fi avut nicio putere atunci când își exprima dorința de a sta cu tatăl ei, acum, pe măsură ce a devenit adolescentă, fiica Iuliei Albu pare să aibă un cuvânt de zis.

”Deja fiica mea își exprimă dorința să stea cu mine. Acum șapte ani, nu era băgată în seamă când voia la tati. De Paște a stat la mine 4-5 zile, am încercat mereu să le facem un an la mine, un an la mamă. Uneori se respectă, uneori nu se respectă.

Am două weekend-uri pe lună, o parte din vacanțe și subvacanțe, Ziua Tatălui, pe care ar trebui să o petreacă cu mine și nu s-a întâmplat asta niciodată! A picat mereu în timpul săptămânii și este complicat când are școală. Sunt lecții, întotdeauna e ceva, întotdeauna se întâmplă ceva…”, încheie Mihai Albu.

Cum i-a spus fiicei sale ca a fost diagnosticat cu o boală incurabilă, cum a trecut peste operația suferită și cine este femeia care i-a menținut zâmbetul pe buze în cele mai negre clipe, aflați în interviul CANCAN Exclusiv, pe care îl veți putea urmări începând de luni, 26 august, ora 19:00.

