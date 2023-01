Iulia Sălăgean, atac dur la adresa Emei Uta. Ce a putut spune fosta soție a lui Alex Bodi, despre actuala lui iubită

Fosta soție a lui Alex Bodi, Iulia Sălăgean o desființează pe actuala iubită a afaceristului, Ema Uta. Iulia susține că Alex a căutat-o în timp ce era despărțit de Ema, pentru a forma o familie fericită, din nou. Doar că, la scurt timp de la acea „propunere”, afaceristul s-a împăcat din nou cu regina make-up-ului. Ce cuvinte grele a aruncat Iulia la adresa Emei.

Iulia Sălăgean o atacă dur pe actuala iubită a fostului ei soț. Despărțile din ultima perioadă dintre Alex Bodi și Ema Uta l-au făcut pe afacerist să se gândească serios dacă mai merită să inveastească timp și sentimente în această relație. Așa se face că, fosta lui soție, Iulia Sălăgean, a făcut câteva declarații care au stârnit un val de controverse. Se pare că fostul ei soț și-ar fi exprimat dorința de a forma, din nou o familie cu Iulia, după cum susține chiar ea.

„Acum 4 luni, Alex s-a despărțit de Ema și a avut niște discuții că voia din nou la familie. Nu mai vorbesc cu perdea pentru că deja m-am săturat, efectiv. De 4 ani jumătate eu tac, dar ce tac. Tac că vine una și alta și mă atacă, tac că prima femeia cu care m-a înșelat pe mine Alex, m-a trădat, a făcut nenorocire la televizor și eu niciodată n-am ieșit (…) M-a sunat să îmi spună că sunt lângă iubitul meu și bla bla bla, mai multe nu vreau să zic. Uite, a știut cineva de chestia asta? De ce am tăcut? Pentru că nu mă interesează, dacă tu mă iei cu forța și mă arunci în ringul de box ce voiai să fac, să tac?”, a declarat Iulia Sălăgean, în direct, pentru Antena Stars.

Alex Bodi și-ar fi dorit să formeze din nou, o familie cu fosta lui soție, Iulia

Iulia susține că ea și Alex au ieșit și au avut câteva discuții mai serioase, după ce afaceristul s-a despărțit de Ema Uta. Doar că, la scurt timp, Alex s-a împăcat cu Ema, ceea ce i-a pus paie pe foc Iuliei.

„Noi am discutat niște lucruri (n.r. cu Alex), ne-am văzut, am ieșit, am discutat, eu am discutat că nu e tocmai ok să facem treaba asta, el a insistat că e ok și că poate să demonstreze. Am fost la mănăstire, pe unde merg eu. Am fost împreună și cu fata, mai mulți prieteni, după care s-a împăcat cu Ema”, a mai completat aceasta.

