Iulia Vântur a făcut anunţul, după ce a apărut în emisiunea lui Salman Khan din India: „Am avut emoţii”

Iulia Vântur este cap de afiș într-un film cu Salman Khan. Fosta prezentatoare TV se bucură de un real succes în India și a făcut anunțul momentului, după ce a apărut în emisiunea lui Salman Khan.

De ani buni, Iulia Vântur stă mai mult peste hotare, în India. Dincolo de iubirea pentru cultura acestei ţări, dar şi de dorinţa de a-şi construi acolo o carieră de succes în muzică, pe fosta prezentatoare TV o leagă de acele meleaguri şi relaţia cu faimosul actor Salman Khan.

De-a lungul timpului, Iulia Vântur a colaborat cu mai mulți artiști indieni și s-a declarat fericită în țara ei adoptivă. Iar, acum, este cap de afiș în cel mai recent film al lui Salman Khan. Vedeta va cânta alături de unul dintre cei mai iubiți cântăreți din India și este extrem de fericită de reușita sa. Iulia Vântur a făcut primele declarații, după ce a fost în emisiunea lui Salman Khan. (CITEȘTE ȘI: S-A AFLAT MOTIVUL PENTRU CARE IULIA VÂNTUR ȘI SALMAN KHAN NU SE CĂSĂTORESC. ACTORUL INDIAN A RUPT TĂCEREA: “NU CRED. E O INSTITUȚIE PE CALE DE MOARTE”)

”Iulia Vântur: Este unul dintre cele mai iubite show-uri din India, am mers acolo pentru a promova o piesă nouă, de dragoste. Am înregistrat-o pentru un film, Salman a auzit-o şi a păstrat-o pentru ultimul lui film. După care am decis să o lansăm ca film. Am avut foarte mari emoţii.

Cătălin Măruță: Unde e domnul Salman Khan?

Iulia Vântur: Probabil că e la studio, lucrează, el a editat tot videoclipul. Munceşte, iar eu sunt la repetiţii. Ne pregătim pentru un turneu în Statele Unite.

Cătălin Măruță: Cât iei pentru un concert?

Iulia Vântur: Promit că în România o să fac un preţ bun, cânt cu tot dragul pentru oamenii mei”, a fost dialogul între Iulia Vântur și Cătălin Măruță, după ce vedeta a intrat în direct prin Sype din India.

Iulia Vântur are un CV impresionant

Iulia Vântur este o prezentatoare de televiziune, model și actriță română, remarcată îndeosebi pentru rolul de coprezentator al unuia dintre cele mai populare și longevive show-uri TV live din România, „Dansez pentru tine”, alături de Ștefan Bănică Jr.

Timp de 10 ani a fost prezentatoarea știrilor PRO TV, din 2006 devenind prezentatoarea știrilor în prime time și weekend. A primit numeroase premii pentru activitatea sa în televiziune, Iulia Vântur fiind considerată una dintre puținele vedete TV care au realizat performanța de a prezenta numai emisiuni live. (VEZI ȘI: SALMAN KHAN ȘI IULIA VÂNTUR, IPOSTAZĂ RARĂ! CUM AU FOST SURPRINȘI CEI DOI LA OMAGIEREA UNUI PRIETEN DE-AI ACTORULUI, CARE A MURIT DIN CAUZA CORONAVIRUSULUI)

Debutul său în actorie a avut loc în anul 2011 pe scena teatrului Metropolis, în piesa „Lautrec la bordel”, în regia lui Horațiu Mălăele. Cu aceeași piesă a participat și la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.