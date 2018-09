Iulia Vântur (38 de ani) se bucură de un real succes în India, dar a recunoscut că nu totul a fost atât de roz cum a părut. Fosta prezentatoare a mărturisit într-o emisiune tv că nu i-a fost atât de ușor să se adapteze în țara în care locuiește de ani buni.

„Cred că cel mai dificil moment a fost cel în care mi-am pierdut identitatea. În momentul când te vezi aşa dezgolit te panichezi puţin. Pentru că nu mai eşti cine eşti, asta mi s-a întâmplat mie. Ok eu sunt fata asta, Iulia, facem abstracție de tot ce am făcut până acum şi o luăm de la zero, să vedem de ce sunt în stare. Faptul că am citit de pe prompter m-a ajutat foarte tare când am înregistrat o piesă rap. Faptul că e o succesiune de cuvinte foarte rapidă, a trebuie să anticipezi anumite cuvinte. Munca pe care am făcut-o la ştiri m-a ajutat chiar şi în muzică”, a declarat Iulia Vântur la emisiunea Oanei Cuzino. „Dacă reusești să aduci doar acel element care e doar al tău, cred că reusești să străbaţi oriunde”, a adăugat vedeta. (Citește și Adevărul despre Salman Khan! De ce nu vorbește Iulia Vântur despre relația cu celebrul actor)

Iulia Vântur stă de șase ani în India

Vedeta a spus că a avut și un moment când și-a pierdut aproape total încrederea în sine: „Când am început să cânt în hindi. Şi chestia cu cântatul nu a fost un lucru să zic da, mi-am dorit să cânt. A început ca o joacă, am înregistrat puţin în studio, mai stau cu băieții, mai compunem o piesă, iar acum am peste 10 piese. Sunt atât de mulţi oameni în India, la orice spectacol chiar zeci de mii şi când eşti pe scenă şi vezi o mare de oameni în faţa ta, zici O, Doamne. Dar pentru că îmi plac muzica și dansul, după ce am urcat pe scenă am avut emoții o secundă, apoi m-am distrat.”