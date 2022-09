Iulia Vântur revine pe micile ecrane! Cu ce emisiune de la Antena 1 a semnat contractul

Iulia Vântur revine în România! Fosta prezentatoare TV care şi-a părăsit de mulți ani țara natală și s-a mutat în India, le-a făcut recent o surpriză uriaşă celor care o urmăresc. Fanii vor avea ocazia să o urmărească la una dintre cele mai apreciate emisiuni din ţara noastră.

Sezonul 13 al emisiunii iUmor, de la Antena 1 va avea premiera pe 9 septembrie. Chef Sorin Bontea, Iulia Vântur, Costel Bojog, Radu Pietreanu și Florin Călinescu sunt doar câţiva dintre inviraţii surpriză care se vor aşeza la masa juriului.

Iulia Vântur revine pe micile ecrane!

De peste 10 ani, Iulia Vântur a plecat din România şi a început o nouă viaţă în India, acolo unde şi-a găsit şi sufletul pereche. Frumoasa blondină are o carieră de succes peste hotare, însă revine în ţara natală cu mare bucurie ori de câte ori are ocazia.

Recent s-a aflat că fosta prezentatoare se va afla în poziția de jurat reality show-ul iUmor, alături de Mihai Bendeac, Delia și Cheloo. Iulia Vântur a făcut şi primele declaraţii despre proiectul în care este implicată.

„Mă bucur să fiu aici, am auzit foarte multe lucruri bune despre emisiune! Am venit cu mult entuziasm să-i văd și eu pe concurenți.Pentru că din ce am văzut eu până acum, unii dintre ei mi s-au părut senzaționali!”, a transmis Iulia Vântur, potrivit unui comunicat Antena 1.

Cum se descurcă Iulia Vântur în India

Prezentatoarea TV recunoaște că nu îi place să petreacă foarte mult timp prin oraș atunci când nu este nevoită, ci, preferă să rămână acasă alături de familia și prietenii pe care și i-a făcut în ultimii ani. Aceasta recunoaște că pune mare preț pe repetițiile zilnice și pe antrenamentele regulate de yoga pentru a rămâne mereu în formă.

Întrebată cum reușește să comunice cu cei din jur, Iulia Vântur le-a explicat tuturor că sunt foarte rare cazurile în care este nevoită să vorbească limba hindi. Aceasta se înțelege de minune în engleză cu toți, mai puțin cu producătorii filmelor în care joacă.