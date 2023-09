Iuliana Luciu a schimbat macazul și a ajuns pe marile scene! Și-a petrecut vara alături de artiști internaționali: „Urc treaptă cu treaptă”

De ceva timp, Iuliana Luciu a ieșit din lumina reflectoarelor și a schimbat macazul. Vedeta a renunțat la aparițiile în producțiile românești și s-a îndreptat către un nou domeniu. Se pare că șatena a renunțat la actorie, în favoarea muzicii, iar de ceva timp este DJ. Toată vara și-a petrecut-o în cluburi punând muzică și a avut parte de numeroase întâlniri cu artiști internaționali.

În urmă cu ceva timp, Iuliana Luciu decidea să își îndrepte pașii către o nouă meserie. Îndrumată îndeaproape de un bun prieten, șatena a reușit să capete îndeletnicirile meseriei de DJ, iar acum susține spectacole în cluburile cele mai importante din România și nu numai. Până acum, vedeta a reușit să își facă un renume, însă nu are de gând să oprească aici. Plănuiește să urce pe scene din ce în ce mai mari și aspiră la celebritate internațională.

Iuliana Luciu, un DJ de succes

Iuliana Luciu pare să fie un DJ priceput. Până acum a mixat în numeroase locații exclusiviste, printre care și Monaco. De asemenea, șatena a avut multe evenimente și în marile cluburi din Europa, unde a avut șansa să stea alături de artiști de renume.

Deși toată vara a fost ocupată, mixând la un celebru club din Mamaia, acum Iuliana Luciu are de gând să redepășească granițele țării. Vedeta a prins destul de repede noua meserie și își dorește să ajung cât mai cunoscută în acest domeniu. Dar nu se grăbește, are răbdare și spune ca va lua lucrurile pas cu pas, până va ajunge acolo unde își dorește.

„Am urmat niște cursuri de DJ cu bunul meu prieten Alin Dobrican care și el este DJ la rândul lui și este un foarte bun profesor. Învață foarte mulți oameni să mixeze și să-și urmeze pasiunea. Normal că mă perfecționez pentru că întâlnesc foarte mulți DJ important, am făcut foarte multe Back to Back alături de artiști internaționali, iar acum urc treaptă cu treaptă.

Toată vara am mixat la mare, aici la Mamaia. Eu am scos și două piese care se găsesc pe toate platformele. Eu mai am multe piese pe care aș vrea să le scot, dar datorită faptului că am avut foarte multă treabă în această vară, am decis ca următoarele piese să le lansez din toamnă”, a declarat Iuliana Luciu, la Antena Stars.

Iuliana Luciu, planuri de viitor

Deși în ultima perioadă s-a ocupat cu muzica, Iuliana Luciu nu are de gând să se reatragă nici din actorie. Este drept că de ceva timp a neglijat acest domeniu, însă asta pentru că timpul nu i-a permis.

Dar cum vara s-a terminat, tânăra o să aibă un program mai liber și va începe se meargă, din nou, la castinguri. Aceasta își dorește să reapară pe micile ecrane, iar dacă un proiect o să i se pare interesant nu îl va refuza.

„Nu (nr. nu a abandonat actoria), am prieteni inclusiv de la Hollywood. Îmi place să cunosc oameni și să învăț de la ei. Învăț lucruri de la toată lumea. Mi-ar plăcea să joc în filme în continuare, dar ce să vezi, nu sunt chemată la castinguri, glumesc. Am fost chemată la castinguri, dar nu am putut să ajung. Pentru următoarele, aici sunt”, a mai spus Iuliana Luciu.