Din ce face bani, de fapt, Iuliana Luciu, fosta asistentă de la Acces Direct. Și-a schimbat și numele pentru a avea succes

Iuliana Luciu (36 de ani) este una dintre cele mai îndrăgite vedete de televiziune de la noi din țară. A devenit cunoscută pe micile ecrane datorită carierei de actriță și a numeroaselor apariții în emisiunile TV. S-a retras ușor de ceva vreme din lumina reflectoarelor și a decis să-și transforme pasiunea într-o afacere. Ce a ajuns să facă acum sora Nicoletei Luciu, după succesul la televizor?

Iuliana Luciu s-a reprofilat după ce a renunțat la aparițiile TV. Sora Nicoletei Luciu este în plină ascensiune atunci când vine vorba despre noua ei meserie. Vedeta de televiziune a luat o pauză de la micile ecrane și s-a focusat pe ce-i place să facă mai mult. Fosta asistentă de la Acces Direct a devenit DJ și se bucură de mult succes și pe acest plan. Are numele de scenă DJ Lucille și mixează în locațiile de lux de pe litoralul românesc și din străinătate. Bruneta a muncit mult să ajungă la acest nivel și face tot posibilul pentru ca afacerea ei să fie pusă la punct. Și-a descoperit încă de mică pasiunea pentru muzică, așa că atunci când s-a ivit oportunitatea perfectă, s-a agățat de ea.

„Pasiunea pentru muzică a fost de mică. Iubesc muzica şi provocările. Am văzut câte emoţii se transmit prin muzică şi am vrut să primesc energia frumoasă a oamenilor care se distrează şi să le transmit şi eu din energia mea. Am început să fac cursuri de DJ-ing, am învăţat totul de la zero, ce face fiecare buton de pe player şi mixer. Aşa am descoperit cât de mult îmi place să mixez.

Am luat aceste cursuri în serios pentru că sunt profesionistă din fire. Cu toate că sunt la început, am avut plăcerea să călătoresc ca DJ, să întâlnesc public din toate părţile lumii şi să văd cum se bucură de muzica mea şi să văd că se distrează pe ea, exact cum mi-am dorit. Dar şi să intru în contact cu industria muzicii electronice, să întâlnesc artiști şi DJ, dar să şi lucrez cu diverși producători”, a dezvăluit Iuliana Luciu pentru Fanatik.

Iuliana Luciu muncește pe brânci pentru a fi un DJ de renume

Fosta actriță este conștientă că trebuie să muncească pe brânci pentru a ajunge un DJ de renume, iar pentru acest lucru face toate eforturile posibile. „Trebuie să recunosc că nu e o cale simplă. Evident dacă vrei să faci lucrurile profi şi cum trebuie. A necesitat şi necesită timp şi muncă care nu e vizibilă din exterior. De la studio şi producții muzicale, până la research continuu de muzică. Până la a pune brandul la punct, inclusiv tot ce e legat de comunicare, programarea lansărilor de piese. Mă bucur ca nu am timp sa mă plictisesc”, mai spunea vedeta.