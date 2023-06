Iuliana Luciu a dat lovitura! Pasiunea a dus-o pe cele mai importante scene din lume: „La Monaco mi-am făcut lansarea”

Iuliana Luciu a făcut o schimbare importantă în viaţa sa, în ceea ce priveşte cariera. Mulţi dintre cei care o urmăresc o cunosc din seriale, dar şi din diferite proiecte TV, însă de câţiva ani, sora Nicoletei Luciu s-a reorientat. Şi-a transformat pasiunea în meserie, iar acum face ceea ce și-a dorit foarte mult. În cadrul unui interviu recent, şatena a povestit cum a ajuns să mixeze în toate colţurile lumii.

Iuliana Luciu, în vârstă de 36 de ani, a renunţat la apariţiile TV şi s-a apucat de muzică! Vedeta a povestit că a luat totul de la zero pentru că şi-a dorit să nu îşi dezamăgească publicul. După ce a terminat cursurile și-a făcut lansarea ca DJ la Monaco.

„Pasiunea pentru muzică a fost de mică. Iubesc muzica şi provocările. Am văzut câte emoţii se transmit prin muzică şi am vrut să primesc energia frumoasă a oamenilor care se distrează şi să le transmit şi eu din energia mea. Am început să fac cursuri de DJ, am învăţat totul de la zero, ce face fiecare buton de pe player şi mixer. Aşa am descoperit cât de mult îmi place să mixez. Am luat aceste cursuri în serios pentru că sunt profesionistă din fire. Cu toate că sunt la început, am avut plăcerea să călătoresc ca DJ, să întâlnesc public din toate părţile lumii şi să văd cum se bucură de muzica mea şi că se distrează pe ea, exact cum mi-am dorit. Dar şi să intru în contact cu industria muzicii electronice, să întâlnesc artiști şi DJ, dar să şi lucrez cu diverși producători”, a declarat Iuliana Luciu.

Lucrurile merg aşa cum Iuliana Luciu a visat, și, în prezent, consideră că aparţine acestui domeniu. Nu vrea să se oprească aici, iar pentru visul său munceşte zilnic, din greu!

„Managementul meu se ocupă de booking. La Monaco mi-am făcut lansarea ca DJ şi sunt sigură că mi-a purtat noroc locul. La început a fost din pasiune pentru muzică, dar având în vedere că sunt invitată să mixez în foarte multe locuri, că lansez piese, că se organizează campuri de muzică la care particip pentru a compune piese, şi multe altele, o consider deja meserie”, a mai povestit sora Nicoletei Luciu pentru fanatik.ro.

Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru a o aduce pe Iuliana Luciu la o petrecere privată, ca DJ

Iuliana Luciu poate obține sume destul de frumoase în urma unui eveniment la care participă. Onorariul său diferă în funcție de orele pe care le petrece alături de invitați.

Specialiștii din acest domeniu susțin, totuși, că tarifele asistentei TV nu sunt deloc mari, ba din contră, sunt rezonabile. Pentru că este la început de carieră, Iuliana Luciu are un onorariu care pornește de la 500 de euro și poate ajunge chiar și la 2.000 de euro.

„Ca la orice DJ sau alt artist, tarifele diferă în funcție de numărul de ore pe care-l solicită organizatorul unei petreceri private. Tarifele Iulianei nu-s deloc mari, ea are o ofertă interesantă și atractivă în ceea ce privește muzica sa”, a declarat, pentru playtech.ro, un organizator de evenimente.