Iuliana Luciu aruncă bomba, înainte de finala Asia Express: ”Totul se întâmplă cu un scop!”

Iuliana Luciu a fost concurentă la Asia Express și a făcut, acum, dezvăluiri înainte de finala reality-show-ului. Sora mai cunoscutei Nicolata Luciu a mărturisit în cadrul emisiunii de la Antena Stars că este alături cu sufletul de cele trei echipe rămase în concurs.

„Acum am retrăit aceeași emoție. Eu trebuia să fiu în primul sezon, alături de Nicoleta. Cred în karma, putem plăti păcatele părinților. Se întâmplă cazuri. Am primit titlul de ghinionista Asia Express. Mie mi-a plăcut foarte tare. Spun asta pentru că nici n-am suferit prea tare. Am stat doar două săptămâni.

Noi deja am avut a doua șansă, am reintrat în concurs în locul Biancăi. A treia șansă era prea mult. Totul se întâmplă cu un scop. Dacă aș fi ajuns la proba cu urina, n-aș fi băut-o. M-a ferit Dumnezeu. Probabil că în tensiunea concursului aș fi făcut problele, dar după mi-ar fi părut rău. Acolo nu te gândești prea mult, le faci. Îmi plac toate echipele, îmi place echipa CRB, Oase”, a declarat Iuliana Luciu la Răi da’ buni.