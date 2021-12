Iuliana Marciuc, cu ochii în lacimi, în direct la TV. “Făcusem tratamente! Doamne....” Prin ce a trecut partenera lui Adrian Enache pentru a-și îndeplini visul

Cu ochii în lacrimi, Iuliana Marciuc, partenera de viață a lui Adrian Enache, a dezvăluit ce tratamente a făcut pentru a rămâne însărcinată și, astfel, să-și îndeplinească visul de a deveni mamă. Totodată, prezentatoarea TV a fost foarte emoționată când și-a adus aminte de bunica ei, la care ține enorm.

Invitată la un post de televiziune, Iuliana Marciuc nu și-a putut stăpâni lacrimile când în discuție a fost adusă bunica ei, în vârstă de 93 de ani, pe care o consideră un model din toate punctele de vedere.

“Mă impresionează fiecare zi petrecută împreună cu ea, în care îmi dau seama, de fapt, că oricât aș fi eu de optimistă, mai e puțin. Înseamnă copilăria mea, pentru că stăteam cu ea. Apoi, înseamnă și persoana care, alături de mama, m-a ajutat să îl cresc pe David”, a spus Iuliana Marciuc, la Kanal D.

Iuliana Marciuc: “Am mers nouă săptămâni la Ghighiu, le-am încercat pe toate”

Iuliana Marciuc și Adrian Enache formează un cuplu de peste două decenii și au împreună un băiat, în vârstă de 16 ani. În cadrul aceleiași emisiuni, prezentatoarea TV și-a adus aminte prin câte tratamente a fost nevoită să treacă pentru a rămâne însărcinată. Aceasta s-a chinuit să rămână gravidă nu mai puțin de 10 ani.

“Mulți ani de zile o dorință neîmplinită a fost aceea de a rămâne însărcinată. Și acum îmi amintesc exact momentele, cum am aflat, unde eram. Eram cu prietena mea cea mai bună într-o televiziune, într-un birou. Mamă, când am văzut că e pozitiv… Îți dai seama, că făcusem tratamente. Doamne, dar ce n-am făcut! Acupunctură, reflexoterapie, tratamente hormonale. Deci, am făcut foarte multe, am mers foarte des la biserică, țin minte că am mers nouă săptămâni la rând la Ghighiu, deci le încercasem cumva pe toate, toate”, a dezvăluit Iuliana Marciuc.

