Cum se înțelege Iuliana Marciuc cu fiica lui Adrian Enache: „Avem o relație civilizată” + Totul despre David, fiul cuplului

Iuliana Marciuc a vorbit despre relația pe care o are cu Diana, fiica cea mare a lui Adrian Enache, dar și despre fiul adolescent al cuplului, David, care are 16 ani.

Iuliana s-a raportat la relația pe care o are cu Diana, ca fiind una „civilizată”.

„Am o relație civilizată și o admir pentru faptul că este activă. Diana a terminat Dreptul și se pregătește pentru stagiatul de practică, merge deseori în spectacole alături de Adrian, are emisiune zilnică la radio, la Național FM, și este și elevă la aceeași școală de cinematografie ca și David, dar la altă grupă de vârstă decât fratele ei.”, a mărturisit prezentatoarea într-un interviu pentru revista VIVA!.

Davi, fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache vrea să devină un mare regizor

„Până acum, David nu ne-a speriat cu nimic, deși știu, am citit și sunt pregătită să fac față la tot ceea ce înseamnă adolescență. Este un copil foarte bun, a terminat semestrul I al clasei a IX-a cu media 9,75, ceea ce cred eu că, pentru un adolescent, este o performanță. Asta nu înseamnă că nu are și multe activități extrașcolare, pe care am fost atenți să le dezvoltăm și în perioada de pandemie: pasiunea pentru călărit, mersul la sală, cursurile Academiei de Televiziune și Cinematografie „Studiourile Buftea. Suntem atenți să îi stârnim interesul pentru cât mai multe lucuri și, ulterior, el să aleagă ce rămâne hobby și ce ar vrea ca profesie.”, a mai declarat Iuliana.

David o vede mai permisivă pe mama lui.

„Dacă l-ai întreba pe David, ar spune că, dintre cei doi părinți, eu sunt mai permisivă. Dar mie nu mi se pare așa. Sigur, petrecem mult timp împreună, iar de curând ne-am întors dintr-o vacanță în care am fost doar noi doi și care mi-a făcut mare plăcere. M-am bucurat că nu s-a plictisit. În ceea ce privește poveștile… este mult mai puțin vorbăreț decât eram eu la vârsta lui. Eu îi povesteam mamei tot ceea ce se întâmpla la școală, lucru pe care David nu îl face. Asta nu înseamnă că nu este comunicativ, vesel, cu simțul umorului și foarte afectuos.”, a spus Iuliana pentru sursa citată.