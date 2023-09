Iuliana Marciuc s-a lăsat ”descusută”, de mână cu fiul ei, de CANCAN.RO! Interviu de excepție la dublu, în care prezentatoarea TV și-a pus mâinile în cap! ”Chiar nu-mi arată nimic!”

Într-una dintre rarele lor apariții împreună, Iuliana Marciuc și David Enache au oferit un interviu de zile mari, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Ajuns la aproape 18 ani, fiul lui Adrian Enache și al prezentatoarei TV se pregătește intens de alegerea locului unde își va efectua studiile universitare. Cel mai probabil, acesta va alege Olanda, însă destinația este încă necunoscută. Părinții își susțin urmașul în totalitate, dar mama lui David simte că mai are câteva aspecte de pus la punct.

Cel mai important pentru Iuliana Marciuc pare să fie stilul de viață pe care David îl va perpetua departe de casă. Băiatul trebuie să îmvețe să gătească, în opinia modelului matern. Dacă nu, soția lui Adrian Enache se simte pregătită chiar să trimită pachetul cu cele necesare prin avion!

David Enache, secretos când vine vorba despre viața amoroasă. Iuliana Marciuc îl dă în primire pe fiu: „Nu-mi arată nimic!”

CANCAN.RO: Unde ați fost plecați peste vară?

Iuliana Marciuc: Am fost în Rhodos, am fost câteva zile și în Bulgaria și am fost și pe Coasta Amalfitană.

CANCAN.RO: Tu încă mai mergi cu familia în vacanță sau pleci cu prietenii, cu iubita?

David Enache: Merg și cu ei și cu prietenii. Iubită n-am, momentan. Vine și momentul meu.

CANCAN.RO: Te sfătuiești cu mama referitor la acest aspect?

David Enache: Așa și așa.

Iuliana Marciuc: Chiar nu-mi arată nimic! Când mai prind și eu câte o poză, sunt fericită.

Adrian Enache și soția, mândri de băiatul lor: „Este independent și am încredere în el și nu ne-a dezamăgit deloc!”

CANCAN.RO: Dacă la partea cu fetele nu s-au implicat, din punct de vedere al alegerilor profesionale, părinții tăi au încercat să îți imprime niște direcții?

David Enache: De când eram mic, în sensul să îmi imprime niște direcții că mă duceau la niște activități, ca să-mi ocup timpul cu ceva și ca să învăț niște lucruri noi. Dar nu mi-au zis niciodată «fă aia, nu face aia». Dacă îmi plăcea, făceam, dacă nu, nu mai făceam.

CANCAN.RO: La voi în casă cine a fost mai dur, doamna Iuliana sau domnul Adrian?

David Enache: Nu știu, nu prea e dur niciunul.

Iuliana Marciuc: Eu am fost învățată cu mare încredere. Părinții mei m-au tratat cu mare încredere și acest lucru am încercat să îl imprim și lui, cred că am și reușit. Pentru că este independent și am încredere în el și nu ne-a dezamăgit deloc. Nu prea am avut de ce să fim duri. Așa, câte o mică pedeapsă, nici nu știu, foarte rar.

David Enache: Nici nu creez prea multe probleme, așa că…

David intenționează să plece în Olanda pentru efectuarea studiilor universitare. Părinții îl susțin: „Avem bugetul!”

CANCAN.RO: La ce facultate vei aplica, David?

David Enache: Nu știu, încă, mă gândesc dacă în străinătate sau în România.

Iuliana Marciuc: Avem bugetul, avem bugetul! Noi suntem de părere că e bine să își aleagă el singur drumul. Noi îi oferim niște oportunități și cred că plecarea la studii în străinătate este o oportunitate. Ca să vadă și altceva, să vadă alt tip de viață, poate alte forme de respect, poate dezvoltarea independenței.

David Enache: Și să-mi ies din zona de confort.

CANCAN.RO: Tu unde ai vizualiza această plecare?

David Enache: În Olanda. Am fost să vizitez un colegiu, dar nu știu exact, nu am decis încă în ce domeniu.

CANCAN.RO: Ești mămos? Dacă stai în România, îți mai trimite mama câte un pachet pe tren, pe maxi-taxi. În străinătate ți-l dă pe avion?

David Enache: Îmi trimite pachetul prin avion.

CANCAN.RO: Știe să gătească?

Iuliana Marciuc: Daaa, foarte mult… Știe să facă paste, omletă și shake-uri.

David Enache: Dacă o să plec, o să mă pregătesc puțin înainte. O să vreau să mai învăț. Mă învață mama ceva, că eu sunt și vegetarian. Și așa că e puțin mai complicat.

Tentațiile din Olanda, minimizate de Iuliana Marciuc, care nu se teme că David ar putea cădea în ispită

CANCAN.RO: Acolo sunt și tentațiile mari, doamna Iuliana Marciuc…

Iuliana Marciuc: Nu știu ce o să-ți răspundă el, dar pot să-ți răspund eu. Tentațiile mari sunt și în România, cred că depinde foarte mult de calitatea copilului, de anturaj și de felul în care se lasă sau nu influențat. Acest lucru este valabil și în România și în Olanda și oriunde în lume.

David Enache: Eu sunt cu sportul, deci nu…

