Iuliana Pepene s-a întors transformată total de la America Express. “Am crezut că m-am îmbolnăvit”

Concurenții de la America Express s-au întors în țară. Experiența pe Drumul Soarelui a ajuns la final, iar acum se refac după întreaga aventură. Printre concurenții noului sezon care au oferit detalii despre această experiență se numără și Iuliana Pepene, prezentatoarea de la Antena 1. Iuliana Pepene s-a întors transformată total, iar pe internet le-a spus prietenilor virtuali că a descoperit că are și o altă latură. De altfel, experiența i-a oferit un altfel de „boost” și așteaptă ca show-ul să ruleze pe micile ecrane. Iată detaliile mai jos, în articol.

Filmările pentru America Express au ajuns la final, iar concurenții s-au întors în țară. Din această toamnă, telespectatorii vor putea viziona noul sezon al show-ului de la Antena 1. Show-ul îi pune la încercare pe concurenți, ies din zona de confort și trebuie să se descurce fiecare cu un euro pe zi. Printre cei care au participat la America Express se numără și Iuliana Pepene. Pe rețelele de socializare, prezentatoarea de la Antena 1 le-a oferit câteva detalii urmăritorilor. De asemenea, le-a spus că a realizat anumite lucruri legate de propria persoană. Iuliana Pepene s-a întors transformată total de pe Drumul Soarelui și le-a împărtășit prietenilor virtuali o parte din experiență.

Iuliana Pepene s-a întors transformată, după experiența trăită la America Express

Pe rețelele de socializare, Iuliana Pepene își ține la curent prietenii virtuali cu activitățile pe care le face. De altfel, prezentatoarea de la Antena 1 a vorbit despre experiența trăită la America Express. Nu a avut acces la telefonul mobil și nici alte lucruri pe care, în mod normal, le utilizează în viața de zi cu zi. Simte că s-a întors diferită, în urma experienței, și a descoperit alte aspecte interesante referitoare la propria persoană. De exemplu, a aflat că are o calmitate ieșită din comun.

„După două luni fără telefon la America Express, când am ajuns acasă îmi uitam telefonul peste tot… la restaurant pe masă, îl pierdeam prin casă. Nu e tocmai un lucru rău, a fost așa un detox de social media și de tot ce înseamnă internet. Nu e rău fără telefon, te ajută să interacționezi mai mult cu oamenii. Știu că m-am întors diferită, am învățat foarte multe lucruri noi despre mine la America Express. Unul dintre lucrurile revelatoare pentru mine a fost faptul că eu pot fi calmă… e foarte straniu, am crezut că m-am îmbolnăvit sau ceva. Acolo am fost surprinzător de calmă… eu acolo mâncam foarte puțin și nu mai aveam energie să mă enervez.

Experiența asta de la America Express, drumul ăsta sisific pe alocuri, dar presărat și cu foarte multe momente frumoase m-a făcut să înțeleg foarte multe lucruri despre mine, să văd locuri noi, să ascult povești incredibile, să leg prietenii cu oameni foarte faini, pentru că toți competitorii au fost extraordinari și s-a legat așa o prietenie pe viață și mi-a dat un boost”, a spus Iuliana Pepene.

Sursă foto: social media