Iuliu Mureșan laudă atitudinea jucătorilor în Suedia dar recunoaște: „E tristețe mare!”

Cu toate că înaintea manșei secunde a turului doi preliminar dinSuedia cu Malmo s-a declarat optimist și încrezător că echipa lui Toni Conceicao poate face ,minuni și poate întoarce rezultatul din Gruia, Iuliu Mureșan, președintele ardelenilor a spus că cuvântul de ordine în tabăra CFR-ului după eliminarea din Champions League este „tristețe”.

În ciuda eliminării din CL, Iuliu Mureşan spune că este mulţumit de atitudinea jucătorilor şi susţine că jocul echipei este acum mult mai bun faţă de meciul din tur, când antrenor era Edward Iordănescu.

„E tristeţe, pentru că am avut meciul în mână. I-am dominat în prima repriză, am avut ocazii, a scos portarul lor chiar în ultimele secunde, am văzut-o în poartă. Am început mai slab repriza a doua şi acel jucător de la Malmo, care este jucător cu state vechi în Bundesliga şi foarte bun, a prins un şut foarte bun. Nici nu i-a ieşit nimeni în întâmpinare, din păcate, şi am fost egalaţi. Nu se schimba situaţia la 1-1, tot trebuia să dăm gol. Acum nu putem să-i acuzăm de lipsă de voinţă. Şi Malmo, este o echipă bună şi şi-au jucat şansele. Echipa a jucat bine şi i-am felicitat la final. La meciul tur s-a ratat calificarea, corect. Noi am pierdut puţine meciuri acasă… Dar aşa a fost să fie. Acum, ne concentrăm pe meciul din week-end, din campionat şi apoi ne concentrăm pe Europa League, să ne calificăm în grupe. Băieţii sunt supăraţi, dar echipa a luptat, chiar nu pot să-i acuz de nimic. Mergem mai departe. Oricum, jocul s-a schimbat în bine faţă de tur. Acum am avut atitudine, am fost alt meci, de luptă, faţă de tur, când n-am dat niciun şut pe poartă. Sigur că se mai pune problema să mai aducem jucători, mai avem nevoie pe anumite posturi, să vedem. Am vorbit cu Toni Conceicao, să vedem dacă putem să aducem jucătorul pe care-l vrem noi, ca ţintă”, a declarat Iuliu Mureşan pentru Telekom Sport, la finalul meciului pe care CFR Cluj l-a terminat nedecis, scor 1-1 în Suedia cu Malmo.

Eliminată din Champions League, CFR Cluj va continua în turul III al Europa League unde va juca împotriva câştigătoarei dintre FK Sutjeska Niksici (Muntenegru) și FC Alashkert Erevan (Armenia).