Ivan cel fericit: „Mi-am ajutat antrenorul! Sunt fericit!”

Atacantul român al formației Rapid Viena, Andrei Ivan, este convins că echipa sa nu va rata calificarea în grupele Europa League în fața FCSB.

Ivan, care a intrat în jocul de aseară de la Viena dintre Rapid și FCSB pe teren din minutul 68, a declarat că este fericit că echipa sa acâștigat și și-a arătat încrederea că va obține și în retur un rezultat foarte bun.

„Sunt fericit că am câștigat. Sperăm să facem un rezultat bun la București și să ne calificăm în grupe. Am jucat de la egal la egal, important e că am câștigat. Portarul nostru a fost în formă azi și ne bucurăm că a apărat bine. Am avut și noi ocaziile noastre. În prima repriză trebuia să mai marcăm. Avem șanse mari să ne calificăm dacă jucăm la fel și la retur. I-am zis aproape toată echipa, i-am zis că va juca Mihai Roman. Cred că l-a ajutat foarte mult. Eu cred că voi juca titular la București. În campionat în mod normal eu joc în locul lui. Dacă așa mi-a zis antrenorul, așa trebuie să fac. Contează să câștige echipa. Aș fi fericit să marchez, dar e important să ne calificăm. Avem niște fani foarte frumoși, sperăm să ne susțină în număr cât mai mare”, a declarat Andrei Ivan după meci.

FCSB a fost învinsă de Rapid Viena cu scorul de 3-1 (2-0) în meciul care a avut loc pe „Weststadion” din capitala Austriei, în prima manşă a play-off-ului Europa League.

Golurile gazdelor au fost marcate de Christoph Knasmullner (minutul 4), Mario Sonnleitner (minutul 40) şi Stefan Schwab (minutul 49), iar pentru roș-albaștri a punctat Harlem Gnohere (minutul 47).

Manșa retur a play-off-ului Europa League dintre FCSB și Rapid Viena va avea loc joi, 30 august de la ora 21:30 pe ”Național Arena