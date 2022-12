Ivana Knoll, “cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială din Qatar”, interviu pentru Piers Morgan. Ce i-au cerut arabii sexy-brunetei | GALERIE FOTO

Ivana Knoll, considerată de mulți ca fiind “cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială din Qatar”, a acordat un interviu pentru Piers Morgan, ocazie cu care a dezvăluit ce i-au cerut arabii pe durata turneului final.

Ivana Knoll, fostă Miss Croația și femeia care face senzație la Campionatul Mondial din Qatar, a ajuns, deja, o vedetă internațională datorită ținutelor inedite pe care le-a avut la fiecare partidă jucată de Croația pe durata turneului final.

Sexy-bruneta a acordat un interviu pentru Piers Morgan, în care a dezvăluit că arabii au venit să facă fotografii cu ea, nesimțindu-se deloc în pericol pentru că a ales să se îmbrace provocator într-o țară precum Qatar.

“Respect orice țară în care merg, mă interesez care sunt regulile. Localnicii mi-au spus că pot să mă îmbrac așa cum o fac în mod normal pentru că în timpul Cupei Mondiale fac o excepție și că ne lasă să îmbrăcăm cum vrem. De aceea am purtat aceste ținute. Nu am primit reacții negative. Qatarezii și arabii au venit să facă poze cu mine, chiar și femeile au venit să se pozeze cu mine, în ținuta pe care am purtat-o la ultimul meci. E minunat că acceptăm că suntem diferiți”, a spus Ivana Knoll, în interviul acordat lui Piers Morgan.

Ivana Knoll l-a băgat în “boală” pe Florin Prunea

La rândul lui, Florin Prunea, fostul mare portar al echipei naționale, s-a declarat impresionat de Ivana Knoll.

“Am văzut-o în fiecare zi acolo. Superbe, toate din spațiul ex-iugoslav sunt incredibile, sârboaice, croate, tot ce este acolo… (n.r. echipată corespunzător?) Și culori frumoase, alb-roșu. Superbă! Nu numai ea, am văzut mai multe. Urmăresc cadre… Ele nu sunt publice, dar văd ce e și la Brazilia în tribune acolo. Incredibil.

(n.r. se uită la poze cu Ivana Knoll) E exact cum ne-a recomandat doctorul (n.r. râde). Mintea de la meci nu are cum să ți-o ia, dar sută la sută se întâmplă (n.r. să îți mai fugă ochii în tribune ca jucător), mai ales când e stadionul cu tribunele aproape de gazon. Îți dai seama băieții ăia din spatele ei că numai la meci nu se uitau. Uite-l pe ăla care e cel mai jos cu capul aproape de spatele fetei se uită și el și râde. O priveliște minunată”, a spus Florin Prunea la PROSPORT LIVE.