Jack Sonni, chitaristul trupei Dire Straits, s-a stins

Fanii muzici rock sunt în doliu! Pe data de 30 august, Jack Sonni, fostul membru al trupei Dire Straits, a murit. Celebrul chitarist avea 68 de ani.

La scurtă vreme după ce familia sa a anunțat că starul se confruntă cu probleme de sănătate, fanii au primit vestea tristă de la un grup de muzicieni cu care el colaborase în trecut:

„Iubitul nostru Jack a lăsat un gol în inima şi sufletul nostru… ne vei lipsi foarte mult, tu eşti pentru totdeauna cu noi”.

(CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea sportivă! Patinatoarea olimpică Alexandra Paul a murit la 31 de ani, într-un accident rutier cumplit)

Fanii îl plâng pe rețelele de socializare

Imediat după ce a fost comunicată vestea decesului, au apărut o mulțime de mesaje în memoria lui Jack Sonni pe rețelele de socializare. Redăm doar câteva dintre ele, traduse în limba română:

„Vești foarte triste. Era cu doar 10 ani mai în vârstă decât mine. Odihnește-te în pace Jack”, „Îmi pare atât de rău să aud că Jack Sonni a murit, fiind un mare fan al lui Dire Straits, am avut norocul să-l văd live de două ori în timpul turneului Brothers in Arms. Și-a făcut haina roșie iconică în Live Aid. Am vorbit cu el de mai multe ori, era un tip draguț. Odihnește-te în pace, Jack”.

„Sunt complet devastat să aud vestea tristă despre moartea tristă a lui Jack Sonni. Era unul la un milion. Un talent care i-a inspirat și pe alții”, „Sonni a lăsat o moștenire în urma lui. El va fi mereu amintit pentru grația și talentul său nesfârșit”.

„Omule. Nu pot să cred asta, dar cred că este adevărat. Jack Sonni a fost ca un frate mai mare pentru mine. Mi-a prezentat atât de multe în chitară, în muzică și în viață. Mi-a găsit primul meu loc de muncă și mi-a arătat frânghiile de adult. Era un frate extrem de amabil și amuzant ca naiba. O să-mi fie foarte dor de tine, Jack”, a scris un altul.

Jack Sonny s-a născut pe data de 9 decembrie 1954, în Indiana, Pennsylvania, Statele Unite ale Americii. La finalul anilor 70, cânta în clubul Kenny’s Castaways, pe Bleecker Street, Greenwich Village, cu formația sa, The Leisure Class. Din anul 1978, a început să cânte la Rudy’s Music Stop, club deținut de cunoscutul fabricant de chitări Rudy Pensa. Acolo a fost locul în care i-a întâlnit pe artiștii cu care și-a făcut ulterior trupa.

(CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea televiziunii! Bob Barker, legendarul prezentator TV, a murit)