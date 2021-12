Jador are o nouă iubită? Cum arată focoasa brunetă

Jador are o nouă iubită? Se pare că artistul a bifat o încă o cucerire, iar bruneta focoasă de care acesta ar fi îndrăgostit a intrat în viaţa lui în urmă cu o lună. Deşi cântăreţul nu şi-a oficializat relaţia, fanii l-au dat de gol.

Jador este unul dintre cei mai apreciaţi artişti de la noi din ţară. Acesta este înconjurat întotdeauna de domnişoare frumoase, însă până acum inima artistului a aparţinut unei singure femei. Din nefericire, acesta s-a despărţit în urmă cu ceva timp de Georgiana şi s-a declarat oficial un bărbat singur.

Nici bine nu a spus acest lucru, că artistul ar fi intrat într-o altă relaţie. Mai exact, fanii au observat imediat mai multe detalii care sunt dovada faptului că celebrul manelist se iubește cu o brunetă pe nume Sarah, potrivit spynews.ro

Mai mult decât atât, internauţii şi-au dat seama de faptul că între cei doi lucrurile au avansat destul de rapid, iar artistul a petrecut câteva nopţi fierbinţi în apartamentul brunetei. Chiar acesta s-a dat de gol fără să vrea, pentru că a publicat pe reţelele de socializare mai multe filmuleţe din apartementul actualei sale iubite.

Jador, cadou special de ziua actualei partenere

Zilele trecute, Sarah Nedelciu și-a sărbătorit ziua de naștere, însă Jador nu a fost prezent la eveniment, pentru că a fost plecat în Londra. Artistul nu a uitat de iubita sa, ba chiar s-a fotografiat purtând două lănțișoare din aur, identice. În ziua următoare internauţii au observat faptul că artistul avea doar unul singur la gât, celălalt se afla chiar la la gâtul focoasei brunete.

Deşi nu au făcut nicio declaraţie oficială despre relaţia lor, au început să le dea de înţeles fanilor că povestea lor este din ce în ce mai serioasă. Recent, cei doi au folosit aceleași descrieri pentru fotografiile pe care le-au publicat pe reţelele de socializare

”Poți să-ți ierți dușmanul? Dumnezeul îl va ierta. Sarcina noastră este să le organizăm o întâlnire??”, au scris amândoi pe Instagram.

Jador şi Georgiana s-au despărţit definitiv

Porivit artistului, Jador și Georgiana ar fi pus capăt poveștii lor de dragoste din cauza geloziei excesive alte tinerei.

Artistul a recunoscut că i-a greșit, în nenumărate rînduri, și a vrut cu orice preț să îndrepte lucrurile. Așa că… după ce s-a întors din Republica Dominicană, cei doi și-au reluat relația. Însă, la scurt timp s-au despărțit din nou. Iar de această dată… se pare că nu mai există cale de împăcare.

”Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apari la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu. Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani. Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui. Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă. Era geloasă și înainte, dar nu chiar așa”, a mărturisit Jador.

