Jador, descalificat de la Survivor România! Pro TV l-a trimis direct acasă

Săptămâna de la Survivor All Stars se încheie cu informații care vor stârni revoltă în rândul telespectatorilor! Jador a fost descalificat de la Survivor România. Cântărețul, care a făcut parte din echipa Faimoșilor, a fost anunțat că nu va mai lua parte la competiția care se filmează în Republica Dominicană. În acest sens, Pro TV l-a trimis direct acasă pe artist. Vezi mai jos, în articol, informațiile.

Jador nu va mai lua parte la competiția Survivor All Stars, care se desfășoară în Republica Dominicană. Pro TV l-a trimis direct acasă pe artist, potrivit unei postări de pe un grup cu fani activi ai emisiunii TV. O persoană a postat pe grupul respectiv că Jador va fi descalificat din competiția din Dominicană. După ce Roxana Nemeș a părăsit competiția dură din junglă, acum va pleca un alt concurent din echipa Faimoșilor, și anume Jador.

În Consiliu, Jador a aflat că este descalificat de la Survivor All Stars. În urmă cu o săptămână, i s-ar fi promis că o să poată să o vadă pe iubita sa, Oana Ciocan. Însă, acest aspect nu s-ar mai fi întâmplat, iar concurentul din echipa Faimoșilor ar fi fugit.

După doar 4 săptămâni de competiție, Roxana Nemeș a fost eliminată. A făcut parte din echipa Faimoșilor. A părăsit competiția în ediția din 8 februarie 2024, însă din motive medicale. Pentru că s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate, Roxana Nemeș a fost nevoită să plece din competiția din Dominicană. Vedeta a fost operată de endometrioză. De altfel, s-a aflat și cât ar fi încasat vedeta pentru săptămânile petrecute în junglă. Vezi aici mai multe detalii.

„Sunt foarte emoționată, mă țin foarte tare ca să nu lăcrimez, pentru că am iubit experiența Survivor și am iubit experiența Survivor All Stars. A fost o onoare și o mândrie să fiu aici printre cei mai buni și vă mulțumesc din suflet tuturor. Mi-am promis mie și familiei mele că nu o să fac rabat la sănătate”, a spus Roxana Nemeș, atunci când a aflat că pleacă din emisiune.