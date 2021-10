Jador, pregătit de o nouă relație după despărțirea de Georgiana?! Artistul, surprins alături de o blondă focoasă

Jador este pregătit de o nouă relație după despărțirea de Georgiana?! Aceasta este întrebarea care stă pe buzele tuturor fanilor, după ce artistul a fost surprins în compania unei blonde focoase.

Manelistul a plecat în Dubai, alături de mai mulți colegi de breaslă, pentru un eveniment. La un moment dat, unul dintre ei l-a filmat pe Jador în compania unei blondine focoase. În imagini, cei doi purtau o conversație, își zâmbeau reciproc, iar misterioasa tânără părea să se simtă extrem de bine în compania lui Jador.

În momentul în care a observat că este filmat, artistul a fost puțin mai reticent în gesturi. Însă… zâmbetul l-a păstrat. Semn că și el, la rândul său, s-a simțit bine în prezența blondinei care este originară din Rusia. Rămâne de văzut dacă se va înfiripa ceva între cei doi. (CITEȘTE ȘI: CUM LE ADUCE JADOR BUCURIE PĂRINȚILOR SĂI. NIMENI NU A ȘTIUT ASTA DESPRE ”PRINȚUL YOUTUBE-ULUI” DIN ROMÂNIA, PÂNĂ ACUM!)

Jador și Georgiana s-au despărțit

Prima iubire nu se uită niciodată! Iar Jador știe acest lucru. În ciuda faptului că a încercat să își găsească sufletul-pereche, artistul nu a putut să o uite pe singura femeie pe care a iubit-o vreodată. Georgiana i-a fost alături la bine și la greu, iar Jador nu a reușit să treacă atât de ușor peste povestea de dragoste pe care a avut-o cu ea. (VEZI ȘI: JADOR, MARELE ABSENT DE LA BOTEZUL ORGANIZAT DE CULIȚĂ STERP. MOTIVUL PENTRU CARE CÂNTĂREȚUL A LIPSIT DE LA EVENIMENT. „FOARTE MULTE BÂRFE…”)

Artistul a recunoscut că i-a greșit tinerei, în nenumărate rînduri, și a vrut cu orice preț să îndrepte lucrurile. Așa că… după ce s-a întors din Republica Dominicană, cei doi și-au reluat relația. Însă, la scurt timp s-au despărțit din nou. Iar de această dată, potrivit apropiaților, nu mai există cale de împăcare.

”Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apari la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu. Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani. Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui. Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă. Era geloasă și înainte, dar nu chiar așa”, a mărturisit Jador.