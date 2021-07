Jador s-a mutat în casă nouă! Artistul și-a achiziționat locuința mult dorită. „Am și eu unde să-mi cresc copiii”

Jador a reușit să își îndeplinească unul dintre cele mai mari visuri ale sale. După ani de muncă și multe nopți nedormite, artistul a reușit să își cumpere casa mult dorită. Cântărețul este cât se poate de fericit și recunoscător pentru că a bifat acest lucru.

Jador le-a dat vestea cea mare fanilor săi. Artistul mereu vorbea despre momentul în care se va așeza la casa lui și se pare că în sfârșit a reușit. Acesta și-a cumpărat casă nouă și este fericit că și-a îndeplinit cel mai mare vis. Acum, după casă, se gândește și la întemeierea unei familii.

„Când făceam câte un gest frumos tata îmi spunea ”Să trăiești, să ai casă în București”, uite că m-a ajutat Dumnezeu să am o casă. Am reușit și eu să am o casă a mea, să am și eu unde să-mi cresc copiii. Mi-am dorit foarte mult să am o casă, oricine își dorește să aibă casa lui. Toți prietenii mei sunt plecați de când erau mici, 17-18 ani, să plece să construiască și ei o casă, să formeze o familie, să creștem, să supraviețuim și uite că Dumnezeu m-a ajutat și pe mine să am o căsuță, una frumoasă chiar.”, a spus Jador la Antena Stars.

Jador, investiție de mii de euro

Pentru casa visurilor sale, Jador a fost nevoit să scoată din buzunar o sumă frumușică de bani. Se pare că pentru penthouse-ul pe care l-a achiziționat a trebuit să plătească 300.000 de euro. Artistul a mărturisit că fiecare bănuț dat a meritat și a muncit din greu pentru a foace rost de ei.

„Nu dormi nopți la rând, dacă vrei să ai o căsuță, dacă vrei să ai ce îți dorești, să ai mașină la poartă ce își dorești tu, dacă vrei să ai casa pe care ți-o dorești tu, trebuie să muncești, să alergi”, a mai spus Jador.

