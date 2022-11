Jador și-a luat țeapa vieții sale! Cum a ajuns artistul să piardă mii de euro

Jador a luat o țeapă de mii de euro. Recent, cântărețul a povestit pe rețelele de socializare cum s-a întâmplat totul și a apelat chiar și la ajutorul fanilor, pentru a-și putea recupera banii pierduți.

Cântărețul de manele a ajuns să fie păcălit cu câteva mii de euro. Jador a ajuns ținta unei escrocherii ce implică mii de euro în „joc”.

Recent, manelistul a ajuns să fie victima unui escroc, iar acesta le-a mărturisit fanilor de pe Instagram, cum a ajuns în această situație.

Cum a fost țepuit cântărețul de manele

Jador a mărturisit că a cumpărat un produs de la un individ pe care nu-l cunoaște, iar greșeala pe care a făcut-o a fost să nu încheie un contract cu persoana respectivă.

„Există un om de la care am cumpărat un produs. Am dat foarte mulți bani pe el, e vorba de rândul miilor de euro și nu mi-a mai dat produsul. I-am dat banii înainte și nu mi-a mai dat produsul.

Nu am făcut niciun contract cu el, sunt prost rău de tot. Și mi-a dat țeapă. Vă las numărul lui de telefon, nu-i vorbiți urât. Vă rog, din suflet, răzbunați-mă”, a declarat Jador, pe rețelele de socializare.

(CITEȘTE ȘI: Jador a „comis-o”! Mama artistului a reacționat imediat: „Mă faci de rușine în toată România asta”)

(VEZI ȘI: Sora lui Jador a rupt tăcerea! Ce a putut să spună despre Andreea Bostănică, „regina Tik Tok-ului din România”)

A mai avut parte de o experiență asemănătoare

Cântărețul s-a mai confruntat cu o situație asemănătoare, în urmă cu ceva timp. Invitat să cânte la un eveniment în Arad, organizatorul a refuzat să-i plătească prestația artistică, fapt ce l-a determinat pe cântăreț să expună situația în mod public.

„Pentru organizatorul de la Arad. Boss, nu ți-ar fi rușine să vorbești urât de mine în condițiile în care eu am venit aici și am bătut sute de kilometri ca să vin să le cânt la oamenii ăia și tu să vii la sfârșit să-mi zici că nu vrei să-mi dai banii. Nu ți-ar fi rușine să vorbești urât despre mine, boss, ca să știe tot Aradul, băiatul nu a vrut să-mi dea banii. E puțin altfel decât oamenii normali și am bătut sute de kilometri degeaba. Uite, oameni care cară bagaje în cârje, așa mergem pe drum, ca să venim degeaba”, a declarat Jador, pe rețelele de socializare, în urmă cu ceva timp.