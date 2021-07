Jador și Georgiana s-au împăcat! Cum au fost surprinși cei doi îndrăgostiți

Jador și Georgiana s-au împăcat! Cei doi au fost surprinși într-o escapadă romantică, pe plaiurile bucovinene.

Prima iubire nu se uită niciodată! Iar Jador știe acest lucru. În ciuda faptului că a încercat să își găsească sufletul-pereche, artistul nu poate să o uite pe singura femeie pe care a iubit-o vreodată. (CITEȘTE ȘI: JADOR, MAI SINGUR CA NICIODATĂ! CARE ESTE PREȚUL SUCCESULUI. „ÎMI DOREAM SĂ FIU CA EI”)

Georgiana i-a fost alături la bine și la greu, iar Jador nu a reușit să treacă peste relația cu ea. Artistul a recunoscut că i-a greșit tinerei, în nenumărate rînduri, și vrea cu orice preț să îndrepte lucrurile. După ce s-a întors din Republica Dominicană, cei doi și-au reluat relația. Însă, la scurt timp s-au certat din nou. Dar telenovela continuă! Nu de alta, dar se pare că cei doi îndrăgostiți nu pot sta departe unul de celălalt.

Jador le-a dezvăluit fanilor, pe Instagram, că se află în Vatra Dornei. Surpriza este, însă, faptul că artistul nu este singur în Bucovina, ci împreună cu Georgiana. Cei doi au fost surprinși în timp ce luau prânzul la un restaurnt din zonă. Semn că au mai dat o șansă relației lor.

Jador, decizie radicală

Concertele și evenimentele private au curs gârlă, de când s-a întors din Republica Dominicană iar artistul abia reușește să facă față cererilor. Fanii, însă, așteaptă cu sufletul la gură o nouă piesă de-ale lui Jador. Doar că mai au de așteptat. (VEZI ȘI: EXCLUSIV | PE CE CHELTUIE JADOR BANII CÂȘTIGAȚI LA SURVIVOR. FAMILIEI NU-I VINE SĂ CREADĂ CE DECIZIE A LUAT)

Asta pentru că… artistul nu are de gând să lanseze o piesă nouă în viitorul apropiat. Fostul concurent al show-ului de la Kanal D a dezvăluit și motivul pentru care a luat această decizie radicală.

”De o lună de zile umblu din studio în studio, la toate studiourile de manele, de muzică pop, de ce vreți voi, și nu am găsit o piesă mișto pe care aș vrea s-o scot în vara asta, așa că n-o să mai scot piesă până nu găsesc una tare, care să-mi placă.

Am găsit niște piese bune, una am cântat-o eu, după voia s-o cânte el … Nu mai înțeleg nimic din industria asta muzicală. Nu mai înțeleg nimic, așa că n-o să mai scot nicio piesă vara asta pentru că n-am găsit o piesă care să-mi placă”, a spus Jador pe Instagram.