EXCLUSIV | Pe ce cheltuie Jador banii câștigați la Survivor. Familiei nu-i vine să creadă ce decizie a luat

Jador e pe cai mari! Devenise unul dintre apreciații cântăreți de muzică de petrecere, dar ”Survivor România” avea să-i confere o și mai mare notorietate, dar și bani. Nu a câștigat competiția, dar s-a ales cu bănișori buni de investit. Și-a ridicat casă, și-a luat ”bolid”, iar acum are alte ținte. Două la număr!

Patru frați are Jador și e cu gândul numai la ei, iar acum le poate îndeplini un vis, și al lor, dar și al lui. ”Vreau să le termin casele, să se așeze fiecare la casa lui. Eu am făcut-o, am suportul financiar să-mi ajut frații, este o mare plăcere, o fac din inimă”, a dezvăluit Jador, pentru CANCAN.RO. Se pare că startul a fost dat, iar frații lui visează, acum, cu ochii deschiși. Piatra de temelie a fost pusă, urmează ca locuințele să fie ridicate, în cel mai scurt timp. (CITEȘTE ȘI: JADOR A RECUNOSCUT! A AVUT MAI MULTE IUBITE ÎN PARALEL „LE ZICEAM LA TOATE GĂRGĂRIȚA CA SĂ NU LE ÎNCURC”)

Jador nu vrea să rămână doar un celebru manelist, iar în acest sens are de gând să facă schimbări. Un studio al lui vrea să-și deschidă fostul concurent al realityshow-ului ”Survivor”, filmat în Republica Dominicană. Unul în care să-și tragă piesele pe care le va scoate, dar și să înregistreze altele, ale colegilor de breaslă. Are capitalul, așa că în curând va demara afacrea. ”Sincer, nu știu când, dar eu vreau cât mai repede să încep. Chiar anul acesta”, a fost dezvăluirea lui Jador.

Jador și-a cumpărat casă în București și mașină

Jador era eliminat de la ”Survivor România”, unde a fost unul dintre preferații publicului. O accidentare i-a frânt visul de a deveni câștigător, și avea mari șanse, dar asta nu la îngenuncheat. Cu banii câștigați acolo, plus cu ce mai avea el, și-a cumpărat o casă în București. „Când făceam câte un gest frumos, tata îmi spunea ”Să trăiești, să ai casă în București”, uite că m-a ajutat Dumnezeu să am o casă. Am reușit și eu să am o casă a mea, să am și eu unde să-mi cresc copiii. Mi-am dorit foarte mult să am o casă, oricine își dorește să aibă casa lui. Toți prietenii mei sunt plecați de când erau mici, 17-18 ani, să plece să construiască și ei o casă, să formeze o familie, să creștem, să supraviețuim și uite că Dumnezeu m-a ajutat și pe mine să am o căsuță, una frumoasă chiar”, avea să povestească Jador la Antena Stars. (NU RATA: JADOR, MAI SINGUR CA NICIODATĂ! CARE ESTE PREȚUL SUCCESULUI. „ÎMI DOREAM SĂ FIU CA EI”)

Artistul avea să mărturisească și cu ce preț a reușit. „Nu dorm nopți la rând, dacă vrei să ai o căsuță, dacă vrei să ai ce îți dorești, să ai mașină la poartă ce își dorești tu, dacă vrei să ai casa pe care ți-o dorești tu, trebuie să muncești, să alergi”, a spus Jador.

Sursa foto: Instagram