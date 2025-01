Jador, suspect de cancer? Artistul rupe tăcerea: „Mi-e teamă pentru viața mea”

Cunoscutul cântăreț Jador, unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical. Recent, artistul a atras atenția fanilor săi printr-un mesaj emoționant în care a împărtășit detalii despre starea sa de sănătate și fricile care îl macină. Iată ce a pățit acesta!

Recent, Jador a fost implicat într-un scandal major care a atras atenția publicului după ce a postat un video emoționant pe rețelele de socializare, în care, vizibil afectat, a povestit că munca sa de șase ani a fost distrusă. Artistul a dezvăluit că contul său de YouTube a fost închis din cauza unui strike legat de drepturile de autor, iar producătorul DeSanto i-ar fi cerut o sumă colosală de 100.000 de euro pentru a rezolva conflictul. În plus, Jador a făcut acuzații grave de șantaj, spunând că a fost victimă unei manevre murdare care l-a lăsat într-o situație extrem de complicată din punct de vedere financiar și profesional. (VEZI AICI)

Totul a început după ce Jador a făcut o serie de investigații medicale în urma unor probleme de sănătate care l-au pus pe gânduri. În urma unei radiografii, medicii au descoperit o anomalie la nivelul plămânilor. Artistul a fost informat că forma acesteia nu este una tipică pentru afecțiuni precum pneumonia, ceea ce a ridicat suspiciuni privind o posibilă problemă mai gravă. În contextul unui istoric familial încărcat de cazuri de cancer, tatăl, mama, bunicul și alți membri ai familiei sale suferind de această boală, Jador a recunoscut că temerile sale au devenit intense.

Deși este recunoscut pentru energia sa pozitivă și deschiderea față de fani, Jador a lăsat să se înțeleagă că această situație l-a afectat profund. Potrivit artistul urmează să efectueze mai multe analize amănunțite, inclusiv o biopsie, pentru a determina natura exactă a problemei medicale. Acesta a subliniat că vrea să aibă un diagnostic clar și să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că starea lui de sănătate este stabilă.

„Presupun că familia prietenii dumneavoastră nu știu toate secretele noastre. Vă știu soția, secretele, vă știu mama, tata, frații și oamenii care vă iubesc cu adevărat. Prietenii, mai ales aici la București, cu care am venit ca străini, nu am încredere în toți oamenii. Am încredere în câțiva oameni care știu adevărul. Și aici o să vă atașez o conversație a mea cu un domnul doctor care mi-a spus că dacă ești un doctor pe aici care poate să analizeze tot ceea ce spun eu, poate să vă confirme. Am avut o conversație cu domnul doctor care mi-a spus că pneumonia este în general triangulară. Adică ar trebui acolo radiografia să fie triangulară. Dar la mine este cam rotundă și s-ar putea să avem o problemă numit cancer. Bunicul meu a murit de cancer și mi-a fost foarte teamă. Normal că mi-e teamă. Tata a avut cancer, mama a avut cancer. Bunicul a murit de cancer, fratele lui tata cel mai mare a avut cancer. Mi-e frică, mi-e teamă pentru viața mea. Nu știu dacă e ceva rău în asta. Mi-a fost teamă și am expugnit. Gata, mor. Mi-a fost frică. Mi-a fost frică, chiar mi-a fost frică pentru viața mea. Nu știu dacă…

Am reacționat bine? Dacă n-am reacționat bine. Eu încă trebuie să mă duc să mai fac investigații la… Tot facem de atunci în curând, tot facem investigații să vedem, bă, trebuie să îmi bagi un tub pe gură, să se ducă în plământ, să ia de acolo biopsie, să vadă dacă e ceva mai rău. Astea nu o să le zic pe online, nici dacă fățesc ceva nu o să le zic pe online, pentru că m-am decis că oamenii din orice zice că, bă, faci marketing, faci marketing. Nu e niciun fel de marketing. E viața mea pe care am hotărâs să mă împărtășesc cu oamenii, cu care am hotărâs să fiu transparent, cu oamenii care mă iubesc, nu cu cei care mă urăsc. Deci eu dacă pun ceva pe internet, e pentru oamenii care mă iubesc, nu pentru cei care mă urăsc.”, a transmis Jador în mediul online.