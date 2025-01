DeSanto, prima reacție după ce Jador a mărturisit că l-ar fi șantajat ani buni: ”Mă, frate, când ai nevoie de ajutor, sună la 112!”

DeSanto a reacționat după ce Jador l-a acuzat că i-a șters melodiile de pe Youtube și l-a șantajat în schimbul unei sume uriașe de bani. Producătorul muzical a vorbit ironic la adresa manelistului și a explicat de la ce a pornit scandalul între ei.

În urmă cu doar câteva ore, Jador a publicat un filmuleț pe rețelele de socializare în care a povestit, cu lacrimi în ochi, faptul că DeSanto i-a dat strike pe YouTube, un avertisment folosit pentru reglementarea drepturilor de autor. Mai mult decât atât, producătorul muzical i-ar fi cerut manelistului 100.000 de euro pentru a rezolva situația. De asemenea, artistul a susținut că a fost șantajat ani la rând și chiar ar fi fost victima unor atacuri.

DeSanto a negat acuzațiile făcute de Jador conform cărora i-ar fi închis canalul de YouTube. De asemenea, producătorul muzical a vorbit ironic la adresa manelistului, numindu-l „Ion de la Răcătău” și sfătuindu-l să sune la 112, dacă are nevoie de ajutor.

Denigrarea asta… eu n-am avut niciodată imagine. Eu am avut satisfacții de astea despre artiștii pe care îi recomandam și îi făceam. Am avut satisfacția mea că pot să fac pentru altul. Pentru mine nu m-a interesat niciodată. Nu am vrut mai mult. Eu mi-accept condiția. Și nu mă văd vreo vedetă. Nu m-am văzut vreodată. Nici nu-mi doresc să fiu vreo vedetă. Eu sunt un om simplu. Știu să dau cu mouse-ul ăsta, să fac vocile să sune ok.”, a spus DeSanto pe TikTok.

Scandalul între cei doi cântăreți a început în urmă cu aproape 3 ani, atunci când Jador a vrut să obțină drepturile de autor pentru numele său de scenă, care îi aparțineau impresarului. În cele din urmă, la acea vreme, au ajuns la un acord.

DeSanto a semnat un contract pentru a-i ceda numele de scenă manelistului, însă acesta a acceptat ca timp de 7 ani piesele sale să fie semnate, în exclusivitate, de studioul producătorului muzical. Ei bine, acum, impresarul susține că nu a primit bani pentru melodii în ultimii doi ani, acesta fiind motivul pentru care i-a cerut lui Jador 100.000 de euro.

„Eu am un contract cu domnul Ion de la Răcătău, ce datează din 2022 și are valabilitatea de șapte ani. Din 2022, de când am reînceput să lucrăm, pentru că el a fost foarte înfocat să-și ia numele de la mine, pentru că eu aveam drepturile pe numele lui, mi-a promis marea cu sarea. Am fost la avocatul lui, mi-a spus condițiile, ce trebuie să facem, că trebuie să facem două contracte, unul de cedare de marcă în speță marca Jador, care mi-aparținea mie la momentul respectiv, acum îi aparține lui, plus încă un contract de exclusivitate cu DeSanto Music și numele meu.

Ok, contractul de exclusivitate este pe vocea lui. A zis: ‘Tu ai drepturile mele pe 7 ani de zile, conform contractului ăsta, la fiecare melodie ne înțelegem cu 10, 20, 30, 50, cât vrem noi. Acum, băiatul ce a făcut? A rupt relația cu mine, așa cât a putut el, m-a dat la o parte, ca să nu mai fie nevoit să mai plătească 10% sau cât avea înțelegere la fiecare melodie. E, acum au trecut 2 ani. Mă Ioane, hai să ne socotim și noi, câți bani trebuie să-mi dai? Melodiile alea generează în timp atâția bani.”, a adăugat impresarul.