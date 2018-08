Jandarmii au luat din mulţime un suspect în legătură cu violențele de vineri

Jandarmii au identificat, la protestul de duminică din Piața Victoriei, un bărbat care ar fi participat la violențele de vineri, când au fost loviți doi jandarmi. Forțele de ordine au ridicat suspectul și l-au condus la secția de poliție pentru verificări, transmite Mediafax.

Un bărbat care ar fi participat la acțiunile violente petrecute la protestul de vineri, din Piața Victoriei, a fost identificat de jandarmi duminică seară, tot la miting. Acesta a fost extras din mulțime de către forțele de ordine și dus la Secția 5 de poliție pentru mai multe verificări, informează Jandarmeria Capitalei.

De altfel, în cursul zilei de sâmbătă, procurorii și polițiștii au precizat că solicită ajutorul cetățenilor pentru a identifica unul dintre bărbații care i-ar fi lovit pe cei doi jandarmi la mitingul de vineri din Piața Victoriei, toți cei care îl recunosc fiind rugați să anunțe poliția.

Unul dintre jandarmii loviți de către protestatari vineri seară este o femeie, care se află în prezent la Spitalul Floreasca din Capitală.

“Femeia jandarm este bine, s-a ridicat, a comunicat. Am vorbit cu cei doi jandarmi, printre care şi o domnişoară de 23 de ani care este bine. Era pansată, avea o arsură. (…) Nu are factură de coloană, nu este la Terapie Intensivă, e pe secţia de Chirurgie. (…) Am văzut imaginile, ei sunt bine, mă aşteptam la cu totul altceva”, a declarat, sâmbătă, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, în cadrul unei vizite la Spitalul Floreasca.