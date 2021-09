Jason Derulo s-a despărțit de mama copilului său, Jena Frumes. Cei doi deveniseră părinți cu câteva luni în urmă!

Deși în urmă cu câteva luni erau în culmea, mai ales de când au devenit părinți, se pare că bucuria apariției unui nou suflet în familie nu a fost suficientă pentru ca o relație să țină.

Jason Derulo și Jena Frumes s-au despărțit, la doar 4 luni de când au devenit părinții unui băiețel pe nume Jason King. Joi, cântărețul R&B a anunțat că el și influencerița au decis ”s-o ia pe drumuri diferite”.

„Ea este o mamă minunată, dar simțim că separarea ne va permite să fim cele mai bune versiuni ale noastre și cei mai buni părinți. Vă rugăm să ne respectați viața privată în aceste momente”, a scris Jason Derulo, pe Twitter.

Anunțul i-a șocat pe fani, având în vedere că Jena, cu o zi în urmă, îi transmitea o urare emoționantă lui Derulo, fiind ziua lui de naștere.

„Tu ești cel mai frumos, muncitor, talentat, amuzant, iubitor om. Mă completezi cu adevărat și sunt atât de recunoscătoare pentru iubirea noastră. Tu și micuțul nostru mă faceți cea ma fericită femeie din lume și abia aștept să fac mai multe amintiri cu voi. Știu că sunt mai încăpățânată, dar tu mă accepți așa cum sunt și sunt etern recunoscătoare pentru asta. Te iubesc atât de mult, pentru totdeauna”, scria Jena Frumes, pe 22 septembrie, într-o postare pe care a șters-o deja.

Ce nu știai despre Jason Derulo

Numele real al lui Jason Derulo este Jason Joel Desrouleaux. Părinții lui sunt din Haiti. Și-a schimbat numele pentru a fi mai ușor de pronunțat și de ținut minte. În anul 2012, artistul și-a fracturat gâtul în timpul repetițiilor pentru turneul din acel an. A încercat o mișcare acrobatică, dar a căzut în cap. Are o vilă de 3 milioane de dolar în Los Angeles, California, cu 5 camere, 5 băi, o casă de oaspeți cu două dormitoare. Desigur, are și o piscină de 23 de metri, un teren de baschet, un cinematograf, o saună și o sală de forță!

Sursă foto: captură video Youtube, Instagram