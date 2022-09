Jean de la Craiova le-a făcut avansuri unor artiste celebre când era căsătorit. Artistul a recunoscut totul în direct, la TV

Jean de la Craiova se numără printre cei mai apreciaţi artişti din România. Talentul său, dar şi simţul umorului l-au adus în topul preferinţelor românilor. Acesta face spectacol oriunde merge, iar recent a reuşit să îşi uimească fanii cu declaraţiile sale. Cântăreţul a recunoscut în direct că a făcut avansuri unor artiste în timpul căsniciei.

Jean de la Craiova a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, în cadrul rubricii „Spui tot sau iți ia gura foc”, acolo unde a răspuns celor mai incomode întrebări. În caz contrar, artistul era nevoit să mănânce picant.

Încă de la prima întrebare, Jean de la Craiova a răspuns sincer. Mai exact, acesta trebuia să dezvăluie cu ce vedetă din showbiz-ul românesc ar merge pe termen nedeterminat pe o insulă pustie. Loredana Groza a fost răspunsul său.

CITEŞTE ŞI: DE UNDE PROVINE NUMELE LUI JEAN DE LA CRAIOVA ŞI CUM ÎL CHEAMĂ, DE FAPT? MANELISTUL NU ARE NICIO LEGĂTURĂ CU ORAŞUL

O altă întrebare a fost legată de femeia din showbiz cu care s-ar căsători în secunda doi, dacă nu ar fi însurat, iar artistul i-a spus numele Monicăi Bârlădeanu.

La fel de sincer a fost şi când a răspuns la a treia întrebare. Jean de la Craiova a dezvăluit ce vedete i-au refuzat avansurile.

„Ruby și Oana Radu au fost nominalizate la femeile care (au primit avansuri n.r). Nu prea pot să… că eu sunt familist. Le-am dat de înțeles, dar nu sunt eu omul care face avansuri”, a spus artistul la PRO TV.

În momentul în care a realizat ce a spus, artistul a încercat să întoarcă lucrurile în favoarea sa şi să se scoată din încurcătură. Mai exact, cântăreţul a explicat că, de fapt, lucrurile s-au întâmplat pe vremea când era burlac.

Jean de la Craiova a dezvăluit de ce nu vrea soția lui să se afișeze împreună la TV

Potrivit declarațiilor artistului, soția lui nu își dorește să-l însoțească la emisiuni sau la anumite evenimente, pentru că are alte interese. În plus, a subliniat Jean de la Craiova în timp ce se afla în platoul unei emisiuni TV, Paula Dumitrache are o relație specială cu Dumnezeu și preferă să nu fie în lumina reflectoarelor.

“Eu am o nevastă mai credincioasă, e apropiată de biserică. E mai apropiată de toată lumea, avem ritualuri bisericești, e în cercul ei de femei credincioase. La televiziune zice: «Du-te tu». Nu a apărut cam la nicio emisiune, doar acum câțiva ani de zile!”, a declarat manelistul în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.