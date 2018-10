Jean-Francois al Greciei (37 de ani) pretinde că e fiul Regelui Mihai I și că are binecuvântarea Mitropolitului: ”Am dreptul la proprietățile și titlurile strămoșilor mei!”

Încă un așa-zis prinț revendică moștenirea Casei Regale a României! (Super oferta de angajare) Jean-Francois al Greciei pretinde că e fiul Regelui Mihai I, că are binecuvântarea lui Michel Laroche, Mitropolitul Parisului şi întregii Franţe al Patriarhatului Kievului, și că are dreptul la proprietățile și titlurile pe care familia fostului monarh le deține în prezent. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile controversatei situații.

La nici o lună după de Regele Mihai I s-a stins din viață, Jean-François al Greciei, un bărbat în vârstă de 37 de ani, a susținut în mass-media că este fiul fostului monarh. Acesta afirma că s-ar fi născut în România și că, ulterior, a fost dat în grija unui orfelinat. După care a fost adoptat de o familie din Franța, acolo unde trăiește și în prezent.

În prezent, presupusul fiu al Regelui Mihai I este însurat cu Bernadette de Grecia. La începutul anului, Jean-François a anunțat că mai multe personalități din România i-ar fi confirmat că ar fi fiul fostului monarh și că lumea ar avea cunoștință de existența sa. În plus, bărbatul a precizat că este gata să meargă în instanță pentru a fi recunoscut oficial drept fiu al Regelui Mihai I și că este pregătit să fie supus unor teste ADN.

Ar fi fost recunoscut prinț de Mitropolitul Michel Laroche

Jean-François al Greciei a susținut încă din luna ianuarie toate aceste lucruri incredibile, după care a urmat o perioadă de acalmie. Iată însă că presupusul fiu al Regelui Mihai I nu s-a lăsat păgubaș. Astfel că, în octombrie, a revenit în prim-plan. De această dată, bărbatul susține că Mitropolitul Michel Laroche l-ar fi recunoscut, oficial, drept prinț. Iar acum vrea ca biserica din România să facă un lucru similar.

Cum s-a ajuns aici? "Petru Pârvu este duhovnicul Principesei Margareta a României. Michel Laroche este superiorul lui. Petru Pârvu trebuie să se supună superiorului său. Prin urmare, recunoașterea oficială din partea lui Michel Laroche îl obligă și pe Petru Pârvu la același lucru. Deci, conform legilor canonice, am fost recunoscut și de Petru Pârvu, din moment ce am fost recunoscut de Michel Laroche!", a precizat Jean-François al Greciei.

Presupusul fiu al Regelui Mihai I vrea să fie recunoscut prinț și în țara noastră, bazându-se pe legăturile dintre bisericile din România și Ucraina.

“Procesele de recunoaștere sunt diverse. Ele pot lua diferite forme în funcție de circumstanțele și dorințele fiecăruia. Patriarhiile din București, Kiev și Constantinopol au stabilit fiecare o recunoaștere a lui Jean-François Caracci în forme individuale. Scrierile clare confirmă acest fapt: Jean-François Caracci s-a născut prinț!

Biserica Ucrainei este compusă și din călugări români. Mitropolitul Michel Laroche a fost mulți ani călugăr pentru Biserica Ortodoxă din România. Prin urmare, sunt un bun prinț pentru călugări români și al bisericii canonice. De altfel, călugărul român Constantin Negruț a scris, în decizie, «Regele nostru Jean-François!!!»”, a mai susținut Jean-Francois al Greciei.

Autoproclamatul fiul al Regelui Mihai I nu se oprește, însă, aici. După ce ar fi obținut binecuvântarea Mitropolitului Michel Laroche, Jean-Francois solicită o parte din averea fostului monarh al României. "Am dreptul la proprietățile și titlurile strămoșilor mei!", a precizat bărbatul în vârstă de 37 de ani, stabilit, în prezent, în Franța!

Jean-Francois al Greciei: “Mama mea naturală este Principesa Sofia!”

Scandalul este departe de a fi încheiat, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, urmează să vă țină la curent cu desfășurarea evenimentelor în acest caz deosebit de complicat!

De altfel, Jean-Francois al Greciei susține, cu fiecare ocazie, că are “sânge albastru”. Și că arborele genealogic îl îndreptățește să ocupe tronurile din România, Grecia, Anglia, Scoția, Franța sau Suedia.

Altfel, Jean-Francois al Greciei susținea, la începutul anului, că Regele Mihai I ar fi fost influențat de Principesa Margareta pentru a nu fi recunoscut drept urmaș al Casei Regale.

„Am fost adoptat de familia italiană Caracci, din Franţa. Am fost adoptat dintr-un orfelinat din România. Am descoperit în urmă cu cinci ani că eram un orfan special. M-am întâlnit cu mai mulţi deputaţi şi miniştri din România, care mi-au spus că sunt fiul secret al Regelui. Acum cinci ani am aflat această informaţie, dar am crezut la început că nu este reală. În aceşti ani am descoperit mai multe documente care atestă că am sânge albastru. Puteţi vedea că semăn foarte bine cu principesa Sofia, am aceleaşi trăsături.

Documentele pe care le am în posesie dovedesc că nu sunt un mincinos. Sunt mai multe scrisori prin care sunt recunoscut drept fiul Regelui Mihai de către biserica bizantină. Statul elveţian a făcut mai multe teste ADN în urmă cu doi ani. Le-am văzut cu ochii mei. Era foarte important pentru mine să descopăr adevărul. Mama mea naturală este Principesa Sofia. De aceea am fost adoptat de o familie italiană, pentru că sunt un copil provenit dintr-un incest. Sunt sigur despre această informaţie. Nu este o minciună”, susţine Jean-Francois.

Bărbatul a mai precizat că ar fi încercat să intre în contact cu reprezentanții Casei Regale, însă a fost ignorat total. „Acum doi ani am trimis scrisori familiei regale din România. Nu mi-au răspuns. I-am scris, însă nu mi-a răspuns niciodată. Soţia mea i-a scris mamei mele o superbă scrisoare acum două luni. Nu i-a răspuns nimeni. Este ciudat. Este o situaţie foarte dificilă", mai declara Jean-Francois al Greciei.

Așa-zisul prinț este decis să meargă până în pânzele albe pentru a demonstra că tatăl său este Regele Mihai I. „Acum cinci ani am contactat Parlamentul României, parlamentarii ştiu de existenţa mea. Am trimis numeroase scrisori către Victor Ponta, inclusiv preşedintelui. Toţi oficialii ştiu de existenţa mea. Sunt sigur despre originea mea şi despre informaţiile mele. Nu am fost invitat la funeraliile tatălui meu. Nu sunt respectat de familia mea, deşi sunt adevăratul fiu al regelui. Sunt de acord să fac orice test ADN. Am deja rezultatele unor teste făcute de către statul elveţian. Nu e o problemă pentru mine, pentru că nu sunt un mincinos”, mai spunea presupusul fiu al Regelui Mihai I.

Averea fabuloasă a Casei Regale

Regele Mihai I a lăsat în urmă o avere uriașă, de aproximativ 60 de milioane de euro. Până în 1948, când au fost confiscate de comunişti, Familia Regală a României deţinea mii de hectare de terenuri agricole şi de păduri, mai multe castele şi numeroase alte imobile. După Revoluţie, doar o parte din proprietăţi au fost recuperate.

Familia Regală deţine patru castele cu un total de peste 450 de camere, aproape 20.000 de hectare de pădure, trei imobile şi un teren în Bucureşti, un imobil şi terenuri în Poiana Ţapului, câteva cabane şi cantoane în Azuga – Predeal şi zeci de kilometri de drumuri forestiere. Regele Mihai I a murit pe 5 decembrie 2017, la locuinţa sa din Aubonne (Elveţia), la vârsta de 96 de ani.