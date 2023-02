Jean Gavril, mărturisiri cutremurătoare din America Express! Ce nu s-a văzut la TV: „10 oameni la colțul străzii, cu glonțul în cap”

Jean Gavril a pornit în aventura „America Express” alături de fratele său, Dinu. Cei doi au tras din greu și s-au confruntat cu situații pe care nu credeau că o să le întâlnească în această viață. Artistul a făcut câteva dezvăluiri cutremurătoare din spatele camerelor. Prin ce au trecut cei doi frați?

Jean și Dinu Gavril au făcut echipă în „America Express”. Cei doi frați au plecat în aventura vieții lor cu inima deschisă și încrezători că o să facă față oricărei provocări. Însă, nu și-au imaginat lucrurile cu care se vor confrunta în timpul competiție. Acum, Jean Gavril a mărturisit că aproape fiecare zi a fost trăită la limită și asta pentru că infracționalitatea din zonele pe care le-au străbătut era destul de mare.

Cea mai grea parte din toată experiența a fost categoric găsirea unei cazări în fiecare seară. Cei doi frați au dormit în locuri în care nu și-au imaginat că ar ajunge. Aceștia au fost puși în situații demne de filme de groază.

„Am fost cazați în Mexic, cred că în ultima etapă din Mexic, la o pereche de bătrânei care ne-au dat livingul lor, o saltea gonflabilă. Living care era o cameră care dădea direct în stradă. Nu exista ușă, existau niște gratii, că la ei sunt 40 de grade mereu și n-au nevoie de uși, au doar gratii.

Ploua torențial noaptea, odată la jumătate de oră ne mai trezeam de cald. Nu puteam să dormim că ne lipeam de salteaua aia de plastic. Era vreo 5 dimineața, ne trezim amândoi, ne uităm în stradă și la gratii era un bărbat care stătea și se uita la noi. Ne fixa cu privirea. Exact film horror. Nu făcea nimeni nimic. Ăla pune mâinile pe gratii începe să facă așa (n.r. arată cum încerca să tragă de gratii). A plecat.”, a dezvăluit Jean Gavril, în cadrul matinalului de la Antena 1.

„Nu sunt artificii, sunt împușcături”

Concurenții din „America Express” au traversat țări în care rata infracționalității este destul de mare. În unele zone, armele de foc se vindeau la colțul străzii, iar reglările de conturi între carteluri erau la ordinea zilei. Jean Gavril a mărturisit că într-o seara a crezut că un spectacol cu focuri de artificii are loc, însă gazda sa i-a dezvăluit adevărul dur. Ceea ce el credea că sunt artificii erau, de fapt, focuri de armă. Doar cu câteva zile înainte 10 oameni împușcați în cap au fost găsiți în acea zonă.

„Lumea pe la TV nu vede, dar am trăit emoții nasoale. Am simțit că murim cred că în fiecare ediție. (…) Ne-a cazat o doamnă, care ne-a pus ceva de mâncare și la un moment dat, pe fundal, erau ca artificiile. Am zis «E sărbătoare ceva, că se aud artificii» și face doamna «nu cred că sunt artificii, cred că sunt împușcături, că weekend-ul trecut au fost vreo 10 oameni găsiți la colțul străzii aici, întinși pe jos toți, cu un glonț în cap».”, a mai povestit Jean Gavril.

