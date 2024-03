Jenna Jameson, celebra actriță din filmele pentru adulți, a ajuns de nerecunoscut! Cum se simte după ce medicii i-au spus că mai are doar câteva luni de trăit

La aproape doi ani de la diagnosticul sumbru dat de medici, când i s-a spus că mai are de trăit doar câteva luni, Jenna Jameson, cunoscută pentru cariera sa în industria filmelor pentru adulți, a venit cu vești îmbucurătoare despre evoluția sănătății sale.

La vârsta de 49 de ani, fosta actriță de filme pentru adulți a fost diagnosticată cu sindromul Guillain-Barré. Aceasta este o afecțiune autoimună rară, ce afectează sistemul imunitar și atacă sistemul nervos periferic. Din cauza atrofierii musculaturii picioarelor, actrița s-a confruntat cu dificultăți în a se deplasa fără ajutor.

La începutul anului 2022, când starea sa de sănătate s-a înrăutățit, medicii au presupus că ar putea suferi de cancer sanguin. Confruntându-se deja cu diverse probleme de sănătate, inclusiv dificultăți de memorie, Jenna, mama a trei copii, a fost informată că îi mai rămâne cel mult un an de trăit, conform Newsweek. După ce a primit această veste, actrița a ales să părăsească spitalul unde fusese internată de mai multe luni și a optat pentru o abordare holistică a situației sale.

În loc să se complacă în situație, Jameson a hotărât să lupte. A acceptat ideea că ar putea ajunge să depindă de un scaun cu rotile, dar a crezut că poate continua să trăiască în ciuda acestui fapt. După mai mult de un an de la primirea știrilor șocante, Jameson a împărtășit situația sa într-o postare pe Instagram. A publicat o imagine comparativă, arătând cum arăta înainte de boală și cum este acum, cu un cadru premergător și un scaun cu rotile în prim-plan.

„Mi-am pierdut capacitatea de a merge acum peste un an și am crezut că am terminat. M-am luptat pentru a reveni și încerc constant să devin un om mai bun la exterior, dar mai important – la interior”, a fost mesajul postat de actriță alături de un colaj foto.

Printr-un scurt clip publicat pe Instagram Story, Jameson a explicat că postarea respectivă reflectă progresul său și că, prin împărtășirea acestuia, îi ajută în procesul de vindecare. De asemenea, pe platformele de socializare, ea a fost activă în publicarea actualizărilor constante privind starea sa de sănătate.

„Boala mea nu a fost identificată în spital. Mi s-au dat multe diagnostice, dar apoi au fost retrase. Și am ajuns până în punctul în care am fost atât de frustrată încât am ieșit din spital și am adoptat o abordare holistică care a început să funcționeze. Sunt sigură că în mare parte boala mea ar putea fi atribuită spațiului meu mental. Creierul tău este conectat la sănătatea ta fizică… Și am avut parte de multă durere”, a mărturisit ea.