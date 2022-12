Jobul care i-a schimbat total viața! O româncă stabilită în Italia câștigă și 100.000 de euro pe lună. Cu ce se ocupă

Și-a dorit să aibă un altfel de job din care să câștige mai mulți bani de la o lună la alta. Și pentru că dorința era mare, asta a și făcut! A dat ospătăria pe un altfel de job, cu totul diferit față de aria în care a lucrat timp de 10 ani, iar acum poate câștiga și 100.000 de euro, lunar. Iată despre ce este vorba și cum reușește.

Mădălina Ioana Filip este o româncă stabilită în Italia care, timp de zece ani, a lucrat în HoReCa. În restaurantul familiei, românca a fost chelneriță. Pentru că și-a dorit să câștige mai mulți bani și să își schimbe, cumva, traiul, românca, cunoscută sub numele de Mady Gio, s-a îndreptat spre OnlyFans. Din postările făcute pe platforma pentru adulți, românca a reușit și o nouă performanță, și anume să câștige aproape 100.000 de euro pe lună.

Nu are niciun regret și ar fi vrut să se apuce de OF chiar mai dinainte. Familia nu are nimic împotrivă și plătește și taxe: „Regrete? Niciunul. Aș fi vrut să o fi făcut mai înainte. Am fost chelneriță timp de 10 ani în restaurantul familiei. Acasă toți sunt fericiți, chiar și străbunica. Ea spune că atâta timp cât nu omor pe nimeni și plătesc taxe, pot face orice”.

Românca stabilită în Italia reușește să câștige sume uriașe în fiecare lună

Cei care doresc să îi vadă bustul, tariful e 250 de euro. Fotografiile simple sunt 70 de euro.

„Obișnuiam să mă joc pe TikTok și Twitch, iar fanii mei m-au sfătuit să fac și clipuri. A funcționat fără să mă fi dezbrăcat imediat. Acum o fac doar topless. Un filmuleț cu sânii descoperiți costă 250 de euro. În timp ce fotografii simple 70. Filme pentru adulți? O voi face, dar deocamdată nu mă simt pregătită”, a mai spus românca.

Mădălina susține, însă, faptul că nu este deloc ușor să câștigi bani pe platforma pentru adulți. Pentru a putea avea sume uriașe lunar, este nevoie de foarte multă muncă și de idei noi mereu. Românca mai susține faptul că „este aproape o binecuvântare” și o meserie care i-a „deschis mintea”.

„Munca nu este ușoară, ai nevoie întotdeauna de o idee nouă pentru a câștiga banii pe care îi primesc. Este o meserie ca oricare alta, este o meserie care îmi place și este aproape o binecuvântare. Datorită OnlyFans mi-am deschis mintea”, a continuat Mădălina, se arată în observatornews.ro.

