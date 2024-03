Jocuri de culise la Survivor România? Cătălin Zmărădescu a spus tot după eliminare: “Mi-a spus la ureche”

Proaspăt întors din Republica Dominicană, Cătălin Zmărăndescu a vorbit despre ce nu s-a văzut pe micile ecrane la Survivor All Stars. După eliminarea din competiție, Faimosul a făcut o serie de dezvăluiri despre show-ul de la Pro TV.

În ediția difuzată în data de 7 martie 2024, Cătălin Zmărăndescu a părăsit competiția Survivor All Stars, după 7 săptămâni petrecute în junglă. Atunci, Faimoșii au fost nevoiți să propună persoanele care ar trebui să plece acasă. TJ Miles deținea colanul de imunitate, astfel că luptătorul a fost trimis la duelul eliminatoriu cu Zannidache. Acesta din urmă a ieșit învingător, iar sportivul a revenit în România.

Cătălin Zmărăndescu a vorbit despre subiectele controversate de la Survivor All Stars. În primul rând, a ținut să transmită un mesaj pentru cei care l-au acuzat că nu este credincios și că gesturile sale au fost doar de fațadă.

„Timpul vă va demonstra dacă eu sunt schimbat sau nu, dacă credința mea este puternică sau nu este puternică. Este o luptă de la care am plecat. Știu că am avut un trecut foarte tumultos și foarte controversat. Acum asta simt, asta fac. Lumea poată să mă judece.”, a declarat Cătălin Zmărăndescu în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

Sportivul a dezvăluit și motivul pentru care nu s-a implicat în treburile din tabără. Deși mulți l-au criticat că nu a petrecut timp alături de colegii săi, Cătălin Zmărăndescu a mărturisit că a vrut să facă lucrurile altfel în acest sezon. A preferat să stea mai retras pentru a evita polemicile.

„Am rugat pe toată lumea, în momentul în care mă rog să nu fiu filmat. Nu s-a putut face lucrul ăsta. E adevărat, în baracă mai mult am citit din Biblie, nu m-am implicat în nimic. Am vrut să vadă și orășenii cum e să trăiești la țară.

Al doilea motiv e că dacă am încercat să fac ceva, m-am certat cu toată lumea, acum nu am vrut să fac absolut nimic, să văd dacă mă mai cert. Simplu, nu am vrut să fac absolut nimic, în sezonul meu am vrut să construiesc. Dacă îi deranja, puteau să-mi spună. Nu i-a deranjat”, a mai spus luptătorul.