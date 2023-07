Johnny Depp, găsit inconștient în camera de hotel, înainte de concert! Care este starea de sănătate a starului de la Hollywood

Marele actor de la Hollywood, Johnny Depp, în vârstă de 60 de ani, a fost găsit inconștient în camera sa de hotel din Budapesta. Artistul a fost nevoit să anuleze show-ul pe care urma să îl susţină alături de trupa sa, Hollywood Vampires.

Trupa Hollywood Vampires, formată din Johnny Depp și Alice Cooper, se află în prezent în turneu prin Europa. Artiştii trebuiau să susţină un concert la Budapesta, Ungaria, pe 18 iulie, însă show-ul a fost anulat cu doar câteva minute înainte de începere.

Se pare că, starul de la Hollywood a fost găsit inconștient în camera sa de hotel. Mai mult decât atât, a fost nevoie de intervenția medicilor pentru a-l trezi pe marele artist.

„Totul era pregătit, scena era pregătită, echipa din culise era pregătită pentru petrecere. Nimeni nu s-a gândit că ar putea exista o problemă, mai ales că membrii trupei făcuseră montarea sunetului care fusese programată pentru după-amiază”, a dezvăluit o sursă apropiată de actor.

Arena era plină de fani, care abia aşteptau să vadă spectacolul. Unii dintre ei au călătorit sute de kilometri pentru a-i vedea pe celebri artişti.

„Toate biletele (generale și VIP, inclusiv meet & greet) vor fi rambursate integral. Îi iubim și apreciem pe toți fanii care au călătorit de aproape și de departe pentru a ne vedea ridicându-ne și ne pare sincer rău. Scuze sincere, Hollywood Vampires”, a fost declarația trupei, distribuită la InstaStory, pe pagina personală de Instagram a lui Johnny Depp.

Johnny Depp și-a sărbătorit ziua de naștere în România

Pe data de 9 iunie, când Johnny Depp a împlinit vârsta de 60 de ani, el a susținut un concert în București, împreună cu trupa sa. Viorica și Ioniță de la Clejani l-au cinstit cum se cuvine pe starul de la Hollywood.

Artistul român a declarat că i-a organizat o petrecere fastuoasă bunului său prieten. Sarmalele, micii și pălinca nu au putut lipsi de la masă, actorul fiind îndrăgostit de preparatele românești. De asemenea, Viorica i-a dăruit o ie tradițională, veche de 20 de ani, pe care actorul a îmbrăcat-o la concert.

„Da, știam, cum să nu (n.r. de ziua actorului). Dacă ești prieten cu adevărat nu ai cum să nu știi aceste lucruri mai ales că, în perioada aceasta, în fiecare an îi scriam mesaj de «La mulți ani!». A împlinit 60 de ani aici, ocazie cu care noi i-am făcut o petrecere. Știam că nu va sta prea mult în țară și ne-am întâlnit cu familia la o masă tradițională. Lui îi plac preparatele noastre românești și am avut o masă cu mici, sarmale. Au fost prezente și Viorica, și Marga, am petrecut ca în familie și a fost ceva memorabil.

Da. Nu ne-am dus cu branduri, că vă dați seama că este sătul. Noi ne-am dus cu brandul nostru românesc, adică o palincă de pere veche de 20 de ani, o ie cusută manual și un chimir (n.r. brâu din piele ornamentat). Atât de drag i-a fost de ele încât le-a îmbrăcat la concert”, a declarat Ioniță, pentru Click!.