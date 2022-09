Legătura neștiută dintre Regina Elisabeta a II-a și Johnny Depp. Descoperirea care a uimit pe toată lumea

Johnny Depp (59 de ani) și regretata regină Elisabeta a II-a au fost mai apropiați decât am fi crezut. „Piratul din Caraibe” și cel mai longeviv monarh al Marii Britanii au fost „deconspirați” de un profesor din Anglia.

În anul 2011, profesorul Nick Barat, o autoritate în genealogie în Marea Britanie, l-a studiat pe Johnny Depp în detaliu. Ce a descoperit a șocat pe toată lumea. În cadrul unui episod din „Who do you think you are?”, britanicul a dezvăluit faptul că între „Piratul din Caraibe” și Regina Elisabeta a II-a există chiar un grad de rudenie!

Se pare că Johnny Depp și Regina Elisabeta a II-a aveau un strămoș comun: regele Edward al III-lea. Monarhul a domnit în Anglia și Irlanda, în perioada 1327 și 1337. Ca urmare, celebrul actor și regretata regină ar fi verișori de gradul 20. (CITEȘTE ȘI: Regina Elisabeta a II-a a lăsat o scrisoare, înainte de moarte. Poate fi deschisă abia în anul 2085! Cui i se adresează)

Artiști celebri care sunt rude cu regina Elisabeta a II-a. Nimeni nu se aștepta

Nu doar Johnny Depp este rudă cu Regina Marii Britanii, ci și multe alte vedete. Cap de listă ar fi chiar o altă „regină”, dar a muzicii R&B. Nu poate fi vorba despre altcineva decât despre Beyonce. Cele două erau verișoare de gradul 25, prin legătura comună cu regele Henric al II-lea. Tot gradul 25 de rudenie îl are și Brad Pitt cu regina, strămoșul comun fiind același Henric al II-lea.

O vedetă total neașteptată a acestei liste, rudă de gradul 26 cu regina, este nimeni alta decât Angelina Jolie! Cele două îl au ca strămoș comun pe regele Filip al II-lea al Franței.

Regina Elisabeta și Angelina Jolie s-au și întâlnit personal în anul 2014, când majestatea sa i-a oferit însemnele Marii Cruci a Ordinului Sfântului Mihail și Sfântului Gheorghe și a numit-o „doamnă de onoare”. (CITEȘTE ȘI: Una dintre cele mai amuzante întâmplări cu Regina Elisabeta: ”Nu au recunoscut-o pe Regină”)