Una dintre cele mai amuzante întâmplări cu Regina Elisabeta: ”Nu au recunoscut-o pe Regină”

Garda de corp a suveranei britanice, Richard Griffin, a povestit una dintre cele mai amuzante întâmplări pe care le-a trăit alături de Regina Elisabeta a II-a. Mergea cu ea pe stradă atunci când s-a întâmplat.

Regina Elisabeta a II-a era genul de persoană cu mult umor, iar de fiecare dată când avea ocazia, aceasta glumea cu șefii de stat, dar și cu oamenii de rând. Richard Griffin, garda de corp a suveranei britanice, a povestit un episod amuzant pe care l-a trăit alături de ea, atunci când mergeau pe stradă.

CITEȘTE ȘI: REGINA ELISABETA A II-A S-A ASCUNS ÎNTR-UN TUFIȘ PENTRU A SCĂPA DE NICOLAE CEAUȘESCU. MOTIVUL INCREDIBIL PENTRU CARE E RECURS LA UN ASEMENEA GEST

Povestea amuzantă relatată de garda de corp a Reginei Elisabeta a II-a

Bodyguard-ul Reginei Elisabeta a II-a a povestit pentru SkyNews un eveniment amuzant care a avut loc cu ocazia Jubileului de Platină al suveranei. El a redat dialogul simpatic purtat de suverană cu doi turiști americani cu care s-a întâlnit la un moment dat la Balmoral, dar care nu au recunoscut-o.

”Erau doi turiști care veneau către noi, iar Regina se oprea mereu pentru a-i saluta. Erau doi americani care se aflau în vacanță și mi-a fost clar din momentul în care s-au oprit că nu au recunoscut-o pe Regină, ceea ce este în regulă. Americanii i-au spus Reginei de unde vin, unde se duc, ce vor face în continuare și pe unde au mai fost în Marea Britanie.

La un moment dat, au întrebat-o pe Majestataea Sa:

”Unde locuiți dumneavoastră?”. Ea a spus că locuiește în Londra, dar că are o casă de vacanță de partea cealaltă a dealului și apoi au întrebat-o cât de des vine aici. Le-a spus că vine aici de când era mică, de peste 80 de ani și apoi au întrebat-o: „Dacă veniți aici de peste 80 de ani, înseamnă că ați întâlnit-o pe Regină?”.

Ea a spus rapid că nu, dar că Dick o întâlnește în mod frecvent. Așa că tipul m-a întrebat dacă am întâlnit-o pe Regină și cum este. Pentru că am fost cu ea mult timp și știam că o puteam tachina, am răspuns:

”Oh, poate fi foarte arțăgoasă uneori, dar are un simț al umorului minunat”.

Individul a venit, și-a pus mâna pe umărul meu și înainte să văd ce se petrece, și-a scos camera, i-a dat-o Reginei și i-a spus să ne facă o poză. Apoi a făcut o poză și cu Regina. Ne-am luat la revedere și apoi Majestatea Sa mi-a spus:

”Mi-ar plăcea să fiu o muscă pe perete când le arată acele fotografii prietenilor din America și să sperăm că cineva îi spune cine sunt”, a povestit Richard Griffin, garda de corp a Reginei Elisabeta a II-a.

VEZI ȘI: MĂRTURIA ROMÂNULUI CARE A LUAT PRÂNZUL CU REGINA ELISABETA A LL-A: “ERA CA O BUNICUȚĂ! M-A ÎNTREBAT DE…”