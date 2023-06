Johnny Depp, paranghelie românească în ziua în care a împlinit 60 de ani. Mici, sarmale și cadouri de la Clejani

Johnny Depp a susținut joi, 8 iunie 2023, un concert la Romexpo împreună cu trupa lui, Hollywood Vampires, în cadrul unui turneu european. Momentul a fost unul emoționant și surprinzător pentru actor, deoarece în timpul spectacolului fanii l-au întrerupt pentru a-i cânta „La mulți ani”, cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani. De la eveniment nu au putut lipsi Viorica și Ioniță de la Clejani, însoțiți de Margherita. Având o relație apropiată cu starul de la Hollywood, lăutarii români i-au organizat o petrecere de pomină.

Faimosul actor din Pirații din Caraibe a susținut pe data de 8 iunie, un concert cu trupa lui, Hollywood Vampires, la București. Turneul trupei va continua în Europa, în următoarele două luni, încheindu-se pe 23 iulie în Germania. Johnny Depp s-a aflat pentru a doua oară în România, iar la concert au participat zeci de mii de oameni. Desigur, nu au lipsit Ioniță și Viorica de la Clejani, care au declarat, în repetate rânduri, că au o relație apropiată cu celebrul actor.

Johnny Depp a împlinit vârsta de 60 de ani, pe data de 9 iunie 2023, iar pentru că actorul s-a nimerit a fi prezent în România, Viorica și Ioniță de la Clejani l-au cinstit cum se cuvine pe starul de la Hollywood.

Ioniță și Viorica de la Clejani i-au organizat o petrecere actorului Johnny Depp

Margherita de la Clejani a fost prezentă la show-ul oferit de Johnny Depp, alături de părinții săi, Viorica și Ioniță de la Clejani.

Ioniță a declarat că i-a organizat o masă fastuoasă bunului său prieten. Sarmalele, micii și pălinca nu au putut lipsi de la masă, actorul fiind îndrăgostit de preparatele românești. De asemenea, Viorica i-a dăruit o ie tradițională, veche de 20 de ani, pe care actorul a îmbrăcat-o la concert.

„Da, știam, cum să nu (n.r. de ziua actorului). Dacă ești prieten cu adevărat nu ai cum să nu știi aceste lucruri mai ales că, în perioada aceasta, în fiecare an îi scriam mesaj de «La mulți ani!». A împlinit 60 de ani aici, ocazie cu care noi i-am făcut o petrecere. Știam că nu va sta prea mult în țară și ne-am întâlnit cu familia la o masă tradițională. Lui îi plac preparatele noastre românești și am avut o masă cu mici, sarmale. Au fost prezente și Viorica, și Marga, am petrecut ca în familie și a fost ceva memorabil.

Da. Nu ne-am dus cu branduri, că vă dați seama că este sătul. Noi ne-am dus cu brandul nostru românesc, adică o palincă de pere veche de 20 de ani, o ie cusută manual și un chimir (n.r. brâu din piele ornamentat). Atât de drag i-a fost de ele încât le-a îmbrăcat la concert”, a declarat Ioniță, pentru Click!.

