Viorica de la Clejani, apel disperat pe rețelele de socializare! A dispărut fără urmă: ”Nu a mai răspuns la telefon!”

Viorica de la Clejani a data alarma în această dimineață, după ce o persoană dragă ei a dispărut fără urmă. Cântăreața a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în speranța că cineva o va ajuta să afle mai multe detalii despre persoana dispărută.

Multe persoane au rămas șocate în această dimineață, după ce au descoperit că Dudu, aka Conchita de România, a dispărut fără urmă. Bărbatul avea o relație destul de apropiată de familia Clejanilor, tocmai de aceea Viorica încearcă să dea o mână de ajutor în găsirea lui.

Viorica de la Clejani, disperată după dispariția lui Dudu

Potrivit ultimelor informații oferite de apropiații bărbatului, acesta s-ar fi aflat în Anglia, unde urma să se însoare cu un milionar. Marți seară a fost ultima zi în care prietena sa cea mai bună a discutat cu el, iar de atunci, părinții și familia nu au mai reușit să afle niciun detaliu.

„Dudu alias Conchita de România era plecat în Londra, iar de marți nu a mai răspuns la telefon. Persoanele apropiate lui sunt îngrijorate.

Oricine îl vede sau poate ajuta cu informații, să scrie în privat… Doamne ajută să fie bine, să nu i se fi întâmplat ceva rău! Share!!!”, a scris Viorica de la Clejani, pe Facebook-ul său.

Conchita de România urma să aibă parte de un spectacol de zile mari pentru care se pregătise cu foarte multă vreme înainte. Apropiații săi susțin că este pentru prima dată când Dudu nu a mai dat niciun semn de viață de atât de multe zile. Nu îi stă în caracter să dispară fără urmă și să nu anunțe pe nimeni.

„Îngrijorător, având în vedere că părinții lui au spus că el nu a făcut niciodată așa ceva, păstrau legătură cu el în permanență. Astăzi am postat pe rețelele de socializare, atât eu cât și sora mea, în speranța că cineva știe ceva de el, măcar să știm că este OK, însă nu am avut nicio veste”, au declarat apropiații lui Dudu, potrivit Spynews.