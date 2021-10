Jojo, fotografia care a pus pe jar fanii: ”Vom avea un nepoțel?”

Jojo și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare după ce s-a fotografiat cu burtică de gravidă. Următorii actriței s-au întrebat dacă este din nou însărcinată, însă Cătălina le-a spulberat nedumeririle și le-a spus că filmează o nouă producție, iar sarcina face parte din rolul personajului pe care îl interpretează.

Actrița interpretează rolul Denisei, iar personajul său va avea un copil. Producția va apărea în primăvara anului viitor. „Să creezi un personaj e o provocare de fiecare dată. Denisa va fi: puțin prețioasă, puțin fandosită, puțin parvenită, dar, una peste alta, simpatică”, a scris Jojo în mediul online despre noul ei rol.

Actrița joacă în film alături de Diana Dumitrescu. După ce a postat imaginea cu burtica de gravidă falsă, iubita lui Paul Ipate a primit numeroase întrebări despre sarcină. Actrița a spus că este însărcinată doar pe platourile de filmare. „Să-mi aduc burta și acasă domnu Ipate? ?”, a scris Jojo pe Instagram.

„Jojo, lui Paul i se va ridica tensiunea. Nu speria omul”, ”Vom avea un nepoțel?”, au fost doar câteva dintre comentariile la fotografia buclucașă.

Ce spune Jojo despre un al treilea copil

„Înainte eu mă tot gândeam (n.red. – la al treilea copil), cochetam cu ideea asta, dar după ce a trebuit să stăm în carantină și am stat foarte mult unii cu alții acasă și n-am mai plecat în turnee și am stat foarte mult numai cu copiii, am zis că e dificil, mă mai gândesc”, mărturisea Jojo în martie 2021, în emisiunea „La Măruță”.

Sursa foto: Instagram, Arhiva Cancan