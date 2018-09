Jojo, probleme cu fetița: ”Am făcut o vizită doamnei doctor și suntem acasă cu supică, medicamente…”

Nici bine nu a început grădinița că fetița lui Jojo se confruntă cu probleme de sănătate. Micuța Zora a ajuns pe mâna medicilor! (VEZI ȘI: CUM POȚI CÂȘTIGA 10.000 DE $ LUNAR)

Fetița lui Jojo se confruntă cu o mică răceală așa că mămica ei a decis să o ducă la medic. Micuța Zora are parte de un tratament special acasă cu supă, medicamente și tot felul de jocuri pentru a-i distrage atenția de la micile probleme de sănătate. Iar Jojo a apelat și la ajutorul prietenilor virtuali pentru a afla mai multe idei de binedispus copilașii răciți.

"De abia ce am început grădi și ne-am trezit cu o mică răceală… Așa că am făcut o vizită doamnei doctor și suntem acasă cu supică, medicamente, ceiuț, tot felul de jocuri și multă iubire. Singurul lucru care îi mai ridică moralul Zorei este faptul că i-am spus că a răcit și păpușa și trebuie să îi dăm și ei medicamente. Orice ar fi încercăm să ne păstram buna dispoziție. Va pupăm și așteptam idei de binedispus copilașii răciți!?", a scris Jojo pe contul ei de Instagram.

Jojo nu are gânduri de măritiș

Blonda a dezvăluit că nu are de gând să se mai mărite, după ce prima ei căsnicie a eşuat. Jojo are o relație de ani buni cu Paul Ipate și împreună o au pe micuța Zora.

”Nu ma mai marit. M-am maritat o data. A fost suficient. Am zis ca daca prima oara a mers cum a mers, de data asta sa incerc si altfel”, a declarat Jojo.

Jojo mai are un băiețel dintr-o căsnicie anterioară, iar micuțul Achim și-a dorit dintotdeauna o surioară.

„Are si Achim, din cand in cand, cate un semn de intrebare. Desi nu a fost gelos niciodata, el mereu si-a dorit o surioara. Vazand ca surioara lui creste, e dragalasa, mi-a spus ca ar vrea sa fie iar bebelus. I-am explicat ca nu se poate! Dar o iubeste foarte mult. Sunt inspaimantata cand, din atata iubire, o ia in brate si fuge cu ea prin casa. Innebunesc! Mor de frica! Il vad prin living. O tine in brate stramb, intr-o parte asa, pare ca o sa cada in orice moment. El zice: 'O tin bine, mami, o tin cum m-ai invatat'. Iar Zora e in bratele lui, sugrumata", a mai spus Jojo.