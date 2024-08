Jordan Chiles reacționează după ce TAS i-a luat medalia și i-a dat-o Anei Bărbosu: „Renunț o perioadă”

Este o zi istorică pentru sportul românesc. După 7 ore de audieri la Tribunalul de Arbitraj de la Lausanne (TAS), Ana Maria Bărbosu (17 ani) va primi medalia de bronz din finala de la sol de la Jocurile Olimpice 2024. La câteva minute după devansare, Jordan Chiles, sportiva care a rămas fără titlul olimpic, a luat o decizie radicală.

Sâmbătă, 10 august 2024, au avut loc audierile de la Tribunalul de Arbitraj de la Lausanne (TAS) în cazul gimnastelor Ana Maria Bărbosu și Sabrina Voinea, care au depus contestație cu privire la rezultate finale din cadrul probei de la sol, de la Jocurile Olimpice 2024. Decizia finală a fost publicată după 7 ore de audieri. Citește și: TAS, verdict final în cazul gimnastelor Ana Maria Bărbosu și Sabrina Voinea + lovitură pentru Nadia Comăneci

Reamintim că după terminarea probelor din finala de la sol, Ana Maria Bărbosu a ieși pe locul 3, însă la scurt timp – după ce americanca Jordan Chiles a depus contestație – medalia i-a fost retrasă. Românca s-a simțit neîndreptățită și a depus contestație la TAS.

„Eu nu mai știam ce am făcut și am vrut să văd. Pur și simplu nu mai țineam minte. Din momentul în care m-am uitat la tabelă și am văzut clasamentul schimbat, am avut un șoc.N-am mai realizat ce se întâmplă. Revăzând imaginile mi-am dat seama că am scăpat steagul, că am făcut tot ce am făcut. Eu nu mai țineam minte. Șocul a fost total.

Îmi este greu să cred că se mai poate schimba ceva acum. Chiar dacă o să se demonstreze că s-a greșit, clasamentul nu cred că o să mai poată fi schimbat. Dar sunt împăcată cu asta. Știu că am reprezentat bine România într-o finală olimpică. Asta mă bucură cel mai mult.”, a spus Ana Maria după ce a depus contestația la TAS.