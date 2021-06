Jorge, dezvăluiri neștiute despre căsnicia sa cu Ramona: ”Am avut și momente dee cumpănă”

După divorțul de Alina Laufer, Jorge și-a găsit liniștea în brațele Ramonei. Cei doi au stârnit controverse din cauza diferenței de vârstă dintre ei, însă timpul a demonstrat că iubirea lor a fost mai presus decât orice obstacol.

Sunt căsătoriți de opt ani și împreună au un băiețel, David. La începutul poveștii lor de dragoste, Jorge a fost deranat de comentariile răutăcioase ale celor din jur. Cu timpul, însă, artistul a învățat să nu-i mai pese de gura lumii atâta timp cât el este fericit.

Jorge și Ramona se iubesc și se spijină necondiționat, iar secretul unei căsnicii de durată constă în valorile comune pe care cei doi le împărtășesc de ani buni.

”Este o femeie încântătoare care mă surprinde de la an la an și de la lună la lună. Am avut și momente de cumpănă, însă noi mereu ne-am bucurat de prezent. Asta ne-a și apropiat. Evoluăm și creștem, iar faptul că învățăm unul de la celălalt ne ajută să nu intrăm în monoton și să ne și mobilizăm unul pe celălalt. Și pe mine m-a afectat mulți ani treaba asta. Ce spune gura lumii? Însă, la un moment dat, am realizat că nu dorm în pat cu lumea, că nu ei îmi aduc un ceai când sunt răcit, că nu îmi dă o îmbrățișare când am nevoie și că nu muncește pentru mine. Așa că lumea să ne mai lase!

Ne-a legat dorința și înfometarea de autodepășire și de a ne descoperi ca oameni. Credința în Dumnezeu a fost un liant în relația noastră și având aceleași valori și venind din familii similare, ne-a fost ușor să ne conectăm”, a mărturisit Jorge pentru Viva!

Jorge și Ramona s-au căsătorit în 2013

În 2013, cântăreţul s-a recăsătorit cu Ramona Prodea. Soţii Papagheorghe s-au cunoscut la teatru: el era pe scenă, iar ea venise să îşi aştepte o prietenă, aflată şi ea la repetiţiile aceleiaşi piese. Ulterior s-au revăzut, după o lungă perioadă de timp, la o întâlnire de afaceri. Și de atunci au fost de nedespărţit.

Jorge are o fetiță din căsnicia cu Alina Laufer, de care a divorțat în 2012. La rândul ei, Ramona Prodea are o fată dintr-o relație anterioară. Iar pe 28 martie 2017, actuala soție a artistului i-a dăruit acestuia un băiețel.