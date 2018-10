Jorge, răpus de dorul fiicei sale care s-a mutat în America: ”Mi-au dat lacrimile…”

Jorge este mistutit de dor! Iar motivul este unul bine întemeiat: fiica sa, Karina s-a mutat în America. Iar artistul s-a decis să plece pe continentul american pentru a-și vedea fata.

După cum declara Alina Laufer în presă, Karina, fiica ei și a lui Jorge, a fost înscrisă la o școală de stat din Miami. Plecarea Alinei Laufer în America este legată de un proiect al actualului ei soț, omul de afaceri și fostul ministru Ilan Laufer: Smart Star USA, care se adresează IMM-urilor.

Jorge are o relație extrem de specială cu fiica sa, Karina. Însă… de când ea s-a mutat în America, artistul îi duce zilnic dorul. Așa că a decis să-și facă bagajul și să plece în S.U.A pentru a-și vedea fata. Și asta pentru că nu mai vrea ca momentul revederii să fie înainte de Crăciun. (CITEȘTE ȘI: CEL MAI BOGAT MEMBRU AL GUVERNULUI GRINDEANU ŞI-A TRECUT ÎN DECLARAŢIA DE AVERE… PENSIA ALIMENTARĂ PLĂTITĂ DE JORGE!)

”Când am primit vestea (n.r. Karina să se mute în America), primul instinct a fost să zic ”Da!”. N-am stat să mă gândesc. Când a intervenit raţiunea, mi-au dat lacrimile. O să vină de Crăciun. Din acest motiv, am şi ales aşa. Nici nu ştiu câţi ani o să stea acolo. Nu vreau să mai aştept patru luni până să vină. Mă sună zilnic înainte de şcoală, dimineaţa. Nu simt distanţa asta atât de mare. Mereu am avut o chimie. Construcţia noastră ca tată şi fiică a pornit din primă clipă, de când s-a născut.”, a mărturisit Jorge în cadrul emisiunii „Răi Da Buni”.

Jorge, despre fidelitatea în cuplu

Deşi are o căsnicie fericită, alături de frumoasa Ramona Prodea, Jorge a făcut în direct o serie de mărturisiri care i-au lăsat pe mulţi cu gura căscată. Tachinat fiind de Andreea Bănică în legătură cu faptul că Jorge nu şi-a putut desprinde privirea de pe trupurile dansatoarelor Andreei, acesta nu s-a putut abţine şi a afirmat că „Toţi călcăm strâmb, se mai întâmplă!”. (VEZI ȘI: DEZVĂLUIRI FĂRĂ ”PERDEA”! CEL MAI CIUDAT LOC ÎN CARE A FĂCUT JORGE SEX TIMP DE 25 DE MINUTE)

Nu s-a oprit însă aici şi a mai povestit şi cum admira frumoasele dansatoare, alături de Lucian Mitrea, glumind că poate nu ar trebui să mai spună acest lucru, pentru că „am verigheta pe deget şi parcă mă strânge brusc! Mă simt de parcă soţia mea stă acasă şi îmi trimite nişte electroşocuri. Nu merg la detectorul de minciuni ca să se afle dacă am înşelat, soţia mea nu are nevoie de detector”, a adăugat acesta.