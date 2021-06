Jose Luis Schneider, preparator fizic Rapid: „Promovarea în Liga 1 a fost un vis devenit realitate”

Spaniolul Jose Luis Schneider, preparatorul fizic al Rapidului, este unul dintre acei oameni din umbră care au pus și ei umărul la revenirea în Liga 1 a unuia dintre cele mai iubite brand-uri fotbalistice din România. Care au fost senzațiile după obținerea promovării și care sunt obiectivele pentru stagiunea următoare ne-a povestit Jose în interviul acordat în exclusivitate.

– Ce a însemnat promovarea pentru tine?

– A fost un vis devenit realitate. Promovarea cu Rapid este un fapt istoric. Un club de tradiție care trebuie să fie întotdeauna în prima ligă și aproape de vârful clasamentului. Trebuie să mulțumesc în acest moment încrederii clubului, a personalului și, în special, a lui Mihai Iosif pusă în mine pentru a obține acest succes.

– Care au fost cele mai mari obstacole întâmpinate?

– Cel mai greu moment a fost la începutul sezonului. Am lucrat mult la pregătirea de iarnă și nu s-a văzut în rezultate, ceea ce a dus la schimbarea antrenorului. De acolo, și cu contribuția lui Mihai Iosif și munca întregului staff, am reușit să aducem o echipă istorică acolo unde îi este locul, în competiția pe care o merită. În plus, a fost și înfrângerea împotriva Craiovei, când veneam dintr-o dinamică pozitivă și cred că sunt oameni care nu au fost corecți cu noi. Cred că, în acest moment, avem mult de lucru pentru a demonstra în continuare că acest club este în Liga 1 și că suntem pregătiți pentru obiectivul care ni se propune.

– Cum ai sărbătorit?

– Într-un restaurant cu jucătorii. Suntem foarte recunoscători pentru munca lor și încrederea de care au dat dovadă. Au fost luni foarte grele de antrenamente, meciuri și a trebuit să fie foarte pregătiți și la nivel mental și s-au dovedit a fi adevărați profesioniști.

– Ce urmează pentru tine?

– Fotbalul nu are memorie și ne pregătim deja pentru sezonul viitor în Liga 1. Suntem conștienți de așteptările tuturor meciurilor, inclusiv ale fanilor noștri, cărora sper să le putem împărtăși acel moment istoric al inaugurării noului stadion. Suntem un personal foarte responsabil și muncitor și, în special, antrenorul nostru, care este un rapidist cu sufletul.

– Că tot începe EURO 2020 astăzi, nu am cum să te întreb și ce șanse acorzi naționalei Spaniei? Până unde crezi că poate ajunge echipa lui Luis Enrique?

– Spania ajunge cu multe îndoieli la acest Campionat European. Principala problemă se află în poartă, unde niciunul dintre cei 3 portari nu a avut o performanță excelentă în acest sezon. La nivel de joc sunt sigur că va avea un turneu foarte bun, dar va avea multe probleme la finalizare. Este adevărat că Gerard Moreno se află într-un moment excelent de formă, dar Iago Aspas, care a fost unul dintre golgheterii competiției spaniole, nu a fost convocat. Cred că, în ciuda acestui fapt, echipa va avea un turneu bun și, deși nu este una dintre favorite, va ajunge în semifinalele turneului.

Jose Luis Schneider va fi invitatul emisiunii Un Pont pe Zi, de la B1 TV, joia viitoare, când va prefața meciul Spaniei cu Polonia, precum și celelalte partide ale weekend-ului de la EURO 2020 și Copa America.