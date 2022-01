Joseph Hadad, detalii înfiorătoare despre drama vieții sale. A început să plângă atunci când a venit vorba despre decesul soției: “Am simțit cum se prăbușește totul”

Emisiunea Master Chef a început, miercuri 12 ianuarie, cu multe emoții pentru cei trei jurați ai show-ului, dar în special pentru Joseph Hadad. Iată motivul pentru care nu s-a putut abține și a izbucnit în plâns.

Început emoționant pentru chef Foa, chef Radu Dumitrescu și chef Joseph Hadad. Emisiunea culinară de la PRO TV a început miercuri, 12 ianuarie, cu noi provocări, însă de departe cea mai mare provocare a simțit-o Joseph Hadad care a încercat să-și stăpânească lacrimile în fața unui concurent a cărui poveste l-a impresionat.

Joseph Hadad: ”Eu știu ce simți tu, în sufletul tău”

Fiecare om are o poveste de viață, un trecut și un prezent. Pentru cei mai puțini norocoși prezentul pare să fie umbrit de dramele trecutului. Povestea concurentului Constantin Neagu l-a făcut pe chef Joseph Hadad să lăcrimeze și să retrăiască suferința prin care a trecut în urmă cu mulți ani când și-a pierdut soția.

Constantin Neagu și-a făcut prezența îmbrăcat în negru din cap până în picioare, iar așa cum cel mai probabil este regula, fiecare concurent trebuie să prezinte o scurtă descriere a familiei, job-ului etc. Bărbatul a început să-și spună povestea, iar chef Joseph Hadad a început să plângă atunci când s-a regăsit în cele trăite de concurent. Acesta și-a pierdut fiul și spune că doar prin gătit își mai alină durerea:

„Să știi că noi avem ceva în comun. Și soția mea a decedat acum 13 ani. Eu știu ce simți tu, în sufletul tău’, a spus Joseph Hadad de la MasterChef.

În vârstă de 62 de ani, Joseph Hadad a rămas văduv în urmă cu 13 ani. Soția celebrului chef a fost răpusă de temutul cancer la sân, iar moartea femeii iubite i-a schimbat complet viața. Gila avea 42 de ani când a murit, iar în urma sa, au rămas trei copii orfani de mamă și un soț îndurerat:

“Aveam 48 de ani când am rămas văduv. Soţia mea avea 42. Am rămas văduv cu 3 copii, cu Dor, băiatul cel mare de 16 ani, Daniela de 10 ani şi Lipaz de 3 ani şi jumătate. Eu nu ştiam să mă descurc cu copiii, eram doar cu munca şi cu adusul banilor, Gila avea grijă de casă, de mâncare, de familie.

Eu am fost numai cu munca şi eu sunt vinovat! Sunt vinovat! Trebuia să fi mers cu ea la doctor… A început tratamentul şi trei ani de zile a suferit. Am vândut apartamentul, am vândut maşina, am dat peste 230.000 de dolari la vremea respectivă să aduc nişte medicamente pentru ea şi nu am reuşit s-o salvez. Am rămas gol…”, i-a dezvăluit chef Joseph Hadad prezentatoarei Iuliana Marciuc la “Destine ca-n filme”

