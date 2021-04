Jucătorii lui Rădoi marcați de eșecul cu armenii: „La capitolul determinare au avut un plus!”

Jucătorii națonalei României au declarat la finalul partidei pierdute de „tricolori” în Armenia că diferența a fost făcută de plusul de determinare pe care gazdele l-au avut în acest joc.

„Din păcate m-aş fi bucurat să nu am o prestaţie aşa bună şi să luăm cele trei puncte. Am întâlnit o echipă agresivă şi care la capitolul determinare a avut un plus. Cred că asta a făcut diferenţa. Atât s-a putut în seara asta, ne pare rău că nu am putut face mai mult. Nu îmi explic înfrângerea, probabil că trebuie să fim mai atenţi pe finalul meciurilor, pentru că avem această problemă. Acum trebuie să depăşim momentul şi să ne mobilizăm pentru următoarele meciuri”, a declarat Florin Niţă după joc la ProX.

La rânndul său, Alexandru Cicâldău, autorul celor două goluri ale „tricolorilor” a afirmat că nu se poate bucura pentru reușitele sale.

„Ne-am retras la 2-1 şi am încercat să ne apărăm rezultatul, însă, din păcate, am primit două goluri. Normal că nu mă pot bucura, am dat două goluri, dar echipa a pierdut, sunt trist. Ştiam că ne va aştepta o echipă agresivă, care practică un joc simplu, cu mingi directe şi acesta este stilul lor”, a spus Cicâldău la ProX.

După acest rezultat, Armenia are maximum de puncte, conducând cu 9 puncte grupa preliminară pentru CM 2022, în timp ce România rămâne cu cele trei puncte obţinute în faţa Macedoniei de Nord (3-2).

În celelalte meciuri disputate în grupa „tricolorilor” în runda a treia, Macedonia de Nord a învins Germania în deplasare, scor 2-1 iar Islanda a trecut cu 4-1 de Liechtenstein.

La CM 2022 se califică direct primul loc din grupă, locurile secunde urmând să dispute baraje. Ultima Cupă Mondială la care a participat România a fost cea din 1998, din Franţa.