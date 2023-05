Judecătoarea care l-a condamnat pe Gheorghe Dincă a murit. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Diana Cotoi

Judecătoarea Diana Cotoi, cunoscută pentru dosare celebre precum cel al lui Gheorghe Dincă, Bercea Mondial sau cel al fiului lui Sile Cămătaru, a murit. La finalul lunii martie, magistratul s-a pensionat la cerere din cauza unor probleme cardiace.

Judecătoarea Diana Cotoi a avut o activitate de peste 25 de ani. A solicitat eliberarea din funcţie pe data de 1 martie 2023, iar decretul a fost emis pe 30 martie.

Anunţul decesului său a fost făcut pe portalul Tribunalului Olt: „Tribunalul Olt îşi exprimă profundul regret pentru încetarea din viaţă a doamnei COTOI Diana Mihaela, fost judecător al Secției Penale din cadrul acestei instanțe, colegă ce va rămâne în amintirea noastră ca un veritabil model uman şi profesional. În aceste clipe de profundă tristețe noi, colegii, transmitem condoleanțe familiei îndoliate și ne rugăm lui Dumnezeu s-o odihnească în pace!”

Trupul neînsuflețit a fost depus la Biserica Mare din satul Pojogeni (Valea Rea), Tg. Cărbunești, jud. Gorj, în 30.04.2023, iar înhumarea va avea loc la cimitirul din aceeași localitate în ziua de marți, 2 mai, ora 11.00.

Monstrul din Caracal a cerut să-i fie iertate păcatele

Într-o încercare de a-și cere iertare și de a-și mărturisi păcatele, Dincă s-a pocăit în timpul unei slujbe organizate de asociația penticostală „Misiunea Family to Family”, condusă de omul de afaceri Mike Olari, la Penitenciarul din Craiova.

În discursul său, Dincă a făcut mai multe dezvăluiri cu privire la decizia sa de a urma calea lui Dumnezeu și a căutat să obțină iertarea pentru acțiunile sale criminale. Deși nu se știe nimic despre cele două fete implicate în caz, dacă au fost duse în altă țară sau ucise, Dincă speră să obțină mântuirea prin pocăința sa.

„Mă numesc Gheorghe Dincă. Am 69 de ani împliniți. Peste aproape 3 luni de zile împlinesc 70… Am luat singur decizia de a mă boteza. Am citit o carte pe care mi-a înmânat-o domnul Lupu Viorel și așa am ajuns la decizia de a mă boteza și de a recunoaște greșelile ce le-am făcut în viața mea. Sper ca Dumnezeu să mă ierte și Isus Hristos.

Înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu am făcut și fapte cu care nu mă pot mândri și credeam că nimic rău nu mi se poate întâmpla, considerându-le normale. Ajuns în Penitenciarul Craiova am ajuns să-l cunosc pe Dumnezeu prin multe activități educative și moral-creștine. Participând la aceste activități privind cartea „Dumnezeu te iubește” de la pastorul Lupu Viorel, am citit-o rămânând surprins și am înțeles mesajul, el fiind pe înțelesul tuturor.

Înțelegând că Dumnezeu mă iubește, dând pe fiul său Isus la moarte de dragul meu, ca eu să fiu mântuit, am luat decizia să mă pocăiesc, adică să recunosc că am făcut greșeli în viață… Am cerut iertare lui Dumnezeu și persoanelor celor care le-am greșit de-a lungul vieții, iar acum sunt aici cerând iertare deoarece sunt în curs de judecată. În sufletul meu mă simt eliberat prin credință”, a spus Gheorghe Dincă, în cadrul botezului care a avut loc la Penitenciarul din Craiova, conform sursei citate.