Juergen Klopp își scoate pălăria în fața elevilor: „Să revii de la 2-0...!”

Juergen Klopp, antrenorul formației Liverpool, a ținut să-și felicite elevii după calificarea în finala Champions League în urma „dublei” câștigate cu Villarreal, 2-0 pe „Anfield” și 3-2 în Spania.

„Această finală, am impresia că este ca şi cum ar fi prima. Este mereu special. Un mare respect pentru Villarreal. Este un stadion formidabil şi ce au făcut aici, ce a făcut Unai Emery este incredibil. Am meritat victoria, dar această victorie vine dintr-o enormă performanţă colectivă. Să revii de la 2-0… Nu-mi doream să apărăm rezultatul din tur, ci să căutăm victoria. La început, am fost impresionaţi de ei. Nu am construit nimic. Nu am jucat pe spaţiile potrivite. Aruncam mingi lungi şi forţam jocul nostru. Am avut câteva mingi bune de jucat, dar niciodată suficient pentru a avea un moment potrivit. La pauză, le-am explicat băieţilor că trebuie să fim mai puternici şi să ne mişcăm mai inteligent. Nu ne mişcam suficient. Nu reuşeam să ne găsim mijlocaşii. Cei trei atacanţi ai noştri erau blocaţi. A trebuit să rezolvăm această chestiune”, a declarat tehnicianul „cormoranilor”.

În ultimul act al Champions League, Liverpool va lupta pentru trofeu cu învingătoarea celei de-a doua semifinale care se va decide între Real Madrid și Manchester City, duelul de pe „Bernabeu” urmând a se relua de la scorul de 4-3 pentru „cetățeni”.

Pe 28 mai, pe „Stade de France” din Paris, Liverpool va juca pentru a aduce în vitrina clubului pentru a șaptea oară trofeul câștigat în 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 şi 2019.