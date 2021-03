Just Fontaine: „Nu cred că cineva îmi va bate recordul vreodată!”

Se spune că recordurile sunt făcute pentru a fi doborâte, dar cel al Just Fontaine pare de neegalat. La Cupa Mondială din 1958, Fontaine a marcat nu mai puţin de 13 goluri, performanţă care a rămas în picioare şi la mai bine de jumătate de secol de când a fost realizată.

În trei sezoane la Nice, a cucerit un titlu de campion şi o Cupă a Franţei, marcând 44 de goluri, ceea ce a atras atenţia celei mai în vogă echipe din Franţa acelor vremuri, Stade Reims, care l-a transferat în 1956. Impactul a fost imediat: în 1958, a reuşit eventul campionat-cupă, după ce a înscris 30 de goluri în 21 de meciuri.

Deşi marcase doar un gol pentru naţionala „cocoşilor galici” în ultimele 53 de luni, Just Fontaine a fost de neoprit la Cupa Mondială din 1958. A înscris 13 goluri în toate cele şase meciuri jucate de francezi la turneul final şi doar Brazilia lui Didi, Vava, Garrincha, Pele, Nilton Santos şi Mario Zagallo l-au oprit din drumul spre titlul suprem în semifinale.

Justo ar fi putut încheia turneul final cu mai mult de 13 goluri dacă ar fi executat şi un penalty pentru francezi în finala mică, dar aici responsabil era Raymond Kopa. Și la Reims, Just Fontaine a fost o adevărată mașină de înscris goluri: în 131 de meciuri disputate în șase sezoane, a avut 122 de reușite. El a câștigat două titluri de campion al Franței și în 1959 a ajuns în finala Cupei Campionilor Europeni, pierdută în fața Realului Madrid. În acea stagiune, Fontaine a fost cel mai prolific marcator din Cupa Campionilor, cu 10 goluri.

Ultimul său joc în naţionala Franţei a fost pe 11 decembrie 1960 împotriva Bulgariei, când avea doar 27 de ani. Cifrele sale în tricoul Les Bleus sunt demne de jocurile video din zilele noastre: 30 de goluri în 21 de meciuri, adică o medie de 1,43 de reuşite pe meci.

În 2003, Federația Franceză de Fotbal l-a desemnat cel mai bun fotbalist al ultimilor 50 de ani, iar în martie 2004, Pele l-a inclus în lista celor mai buni 125 de jucători ai tuturor timpurilor. Pentru cei care cred că pe vremea sa, era mult mai ușor să înscrii multe goluri decât în fotbalul actual, Just Fontaine a oferit următorul răspuns: „Nu era deloc ușor să marchezi în 1958. Starea mingii, durata deplasărilor și nivelul amator al celor din staff făceau totul mult mai complicat decât este astăzi. Eu am jucat cu ghetele altcuiva, de exemplu. Iar Ronaldo a jucat împotriva unor echipe precum China sau Costa Rica. Și în plus, arbitrii protejează atacanții mult mai mult decât în zilele mele. Așa că repet: 13 goluri înseamnă ceva enorm. Dacă îmi va bate cineva recordul? Nu cred că se va întâmpla vreodată!”

P.S. Povestea completă a lui Just Fontaine poate fi citită în ediția a doua a cărții „100 de fotbaliști legendari”, care va apărea în acest an.